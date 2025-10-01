Tekintélyt parancsoló meccsel rajtolt a címvédő

A Korona BK a mérsékeltebb egyéni teljesítmények miatt maradt le a pontszerzésről, a legutóbb szintén négyes döntőig jutó DABE I. gárdája döntetlenre volt jó a Csabai Tarolók otthonában.

A dobozi csapat tavasszal az utolsó pillanatban maradt le a négyes döntőről a Korona BK mögött, most értékes döntetlennel kezdett

Újdonságot jelent idén a bajnokság lebonyolítása. Az eddigi két csoport helyett összevonva csatázik a tucatnyi magyarbiliárdos csapat. A 11 forduló után az első négy helyezett jut be a rájátszásba, ahol 1–4 és 2–3, helyezések alapján játszanak a döntőbe jutásért. A csoport 11-12. helyezett csapatai kiesnek, a 9-10. pedig helyosztót játszik az OB II.-es bajnokság rájátszásának 3. és 4. helyezettjével a bennmaradásért. Íme az első forduló összefoglalója.

Klub 120 Titánok–Kinizsi Team 5:3

Győztesek: Agócs Mihály, Héjja Sándor, Varga Géza, Holecz József, és a Héjja Sándor, Holecz József páros, illetve Pardi Zoltán, a Pardi Zoltán, Tóth Árpád páros, valamint a staféta.

Seres Péter: – Megvan az első siker. Az egyénik négy győzelemmel indultak, de utána a vendégcsapat játéka feljavult, és az egyik párost, illetve a stafétát megnyerték.

Farkas Sándor: – A csapatársaim négy-nullás hátrányból próbáltak egyenlíteni, nem is sok választotta el őket ettől. Gratulálunk az orosháziaknak és további jó játékot kívánunk!

Gyulai Schőn–Agrimill-Szikora BK 0:8

Győztesek: Kiss László, Harmati László, Lázok István, Szűcs Sándor, Bodó Ferenc, a Bodó Ferenc, Szűcs Sándor, és a Kiss László, Lázok István páros, valamint a staféta

Brád Mihály: – Mondhatni lehengerlő volt a berényiek játéka, ahogyan az egy bajnokcsapathoz illik. Hősiesen helyt álltunk, teher alatt nő a pálma. Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Harmati László: – A szimpatikus újoncok ellen magabiztos győzelmet aratva kezdtük a bajnokságot. Sok sikert kívánok a gyulaiaknak az első osztályban!

Korona BK–Jóbarát BK Wolf Team 3:5

Győztesek: Termeczki Róbert, a Termeczki Róbert, Dávid Gábor páros, valamint a staféta, illetve Berczi Csaba, Simcsik László, Juhász Jácint, Turi Zoltán, és a Varga Tivadar, Turi Zoltán páros.

Dávid Gábor: – Jól kezdtünk a staféta megnyerésével, de elfogytunk. Miután egyéni meccsből csak egyet nyertünk, próbáltunk a döntetlenre hajtani, sajnos nem sikerült. Sportszerű játék volt, gratuláltunk a békésieknek! Talán jobban kellet volna felkészülni.

Turi Zoltán: – Megilletődötten kezdtük a stafétát, de az egyéni mérkőzésekre felszívtuk magunkat, ez döntőnek bizonyult.