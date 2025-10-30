Minden pont számít a riválisok ellen

A Kondorosi TE és az Orosházi MTK-ULE 1913 is csupán a Szarvas ellen botlott a Békés vármegyei I. osztály idei küzdelmei során, s a kék-fehérek csak azért előzik meg két ponttal Janis János-csapatát, mert eggyel kevesebb döntetlent játszottak. Egy esetleges győzelem sokat érne számukra, hiszen valamelyest eltávolodhatnának riválisuktól.

Az orosházi Halász Zsombor nagyon kell figyelnie a Kondorosi TE játékosainak, aki 11 forduló alatt nyolc alkalommal volt eredményes a megye egyben

Archív fotó: Bohus Krisztián

Az OMTK-ULE, de a Kondorosi TE csapatának is fontos lenne a győzelem

– Az első mérkőzésünkön nemcsak az ellenfél, hanem a külső körülmények is nehezítették a dolgunkat, így végül „csak” döntetlenre futotta – emlékezett vissza a két gárda az 1. fordulóban augusztus 16-án lejátszott kondorosi mérkőzésére Bodzás Ádám, az orosháziak edzője. – Azóta hasonló eredményeket értünk el, ezért – valamint az utóbbi hetekben mutatott játékunk alapján – igazi ki-ki mérkőzésre számítok. Nagyon fontos lesz, melyik csapat tud mentálisan erősebbnek bizonyulni. Janis mestert ismerve biztosak lehetünk benne, hogy mindent megtesznek majd a siker érdekében. A hétvégén az U19-es találkozón megsérült Janicsek Zolin kívül mindenki egészséges, eltiltottunk sincs. Bízom a csapatban, és abban, hogy sikerrel vesszük ezt a rangadót – fejezte ki reményét a tréner.

A kondorosiak formáját mutatja, hogy az elmúlt héten a Nagyszénás négymeccses veretlenségi sorozatát szakították meg. A 2–1-es eredmény némiképp csalóka, mivel a szénásiak csak az utolsó percben tudtak szépíteni, a Kondoros végig uralta a mérkőzést.

– Jó kis mérkőzés elé nézünk a hétvégén, hiszen mindkét csapat jó formában van – tekintett előre Janis János, a KOTE edzője. – Bár nekünk eddig nem sok babér termett az első osztályban a hazaiak ellen, nagyon fontos lenne számunkra, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk, mert a Gyomaendrőd és a Jamina is ott van a nyomunkban. Már most látszik, hogy éles lesz a harc a második és harmadik hely megszerzéséért a végjátékban, ezért minden pont számítani fog a riválisok ellen. A keretünk rendben van, egyedül Csicsely Dominikre nem számíthatok. Ha rendben lesz a heti edzéslátogatottság, akkor joggal bizakodhatok a jó eredményben.

Békés vármegyei I. osztály, a 12. forduló műsora

November 1., szombat, 13.30: Szarvasi FC–Füzesgyarmati SK, Nagyszénás SE–Jamina SE, Orosházi MTK-ULE–Kondorosi TE, Mezőhegyesi SE–Békési FC, Gyomaendrődi FC–Dévaványai SE.