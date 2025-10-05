Kőkemény csoportban a női röplabda-válogatott

A magyarok ellenfelei közül négy ott volt a nemrég zárult vébén: a törökök ezüstérmesek voltak, a lengyelek a negyed-, a szlovénok és a németek a nyolcaddöntőben búcsúztak.

A női válogatott nagyon erős ellenflek közé került az Eb-n

Archív fotó: MTI/Katona Tibor

Az Eb 2026. augusztus 21. és szeptember 6. között lesz, Isztambulban, Bakuban, Göteborgban és Brnóban. A csoportokból az első 4 jut a 16 közé.

A csoportbeosztás:

A csoport (Isztambul): Törökország, Lettország, Lengyelország, Németország, Szlovénia, Magyarország

B cs. (Brno): Csehország, Ausztria, Szerbia, Ukrajna, Bulgária, Görögország

C cs. (Baku): Azerbajdzsán, Portugália, Hollandia, Belgium, Románia, Spanyolország

D cs. (Göteborg): Svédország, Montenegró, Olaszország, Franciaország, Szlovákia, Horvátország