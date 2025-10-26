56 perce
Békéscsabai kick-box érmek Bristolból
A patinás angol város Bristol adott otthont az egyik nagyon fontos „A” kategóriás nemzetközi kick-box versenynek, a „Bristol Opennek”. A minden évben megrendezésre kerülő kick-box viadalon 18 ország 105 csapatának 765 versenyzője 1762 nevezéssel indult el.
A kick-box csapatok között ott találtuk a Békéscsabai JALTE-Debreczeni team gárdáját is. Nem nagy versenyző létszám utazott ki Angliába. Debreczeni Dezső mester vezetőedző három felnőtt válogatottja Petró Lili, Malatyinszki Bendegúz és Viczián Dániel mellett az utánpótlás korú Debreczeni Fridát, húgát, Lillát és Petró Laurát nevezte a versenyre.
Debreczeni Frida két kick-box szabélyrendszerben is győzni tudott
A mezőny legnagyobb részét a helyi brit versenyzők tették ki, amin ne csodálkozzunk, hiszen a kick-box rendkívül népszerű sportágnak számít a szigetországban. Indokolta a versenyen való indulást, hogy a hónap végén megrendezendő felnőtt világbajnokságra ráhangolódjanak a válogatott versenyzők. Hiánypótló szerepe is lehet a jövőben volt az elmaradó Irish Open helyett.
A versenyt egy nem túl tágas csarnokban rendezték meg, ahol túlnyomó részt angolok bíráskodtak, nem mindig méltóan a verseny színvonalához. Ennek esett áldozatául Viczián Dániel is akinek a mérkőzése furcsa és méltatlan módon ért véget, hiszen hibás szabályértelmezés mellett olyan pontot is beírtak ellenfelének, amit ő vitt be. Malatyinszki Bendegúz majd egy éves kihagyás után tért vissza a küzdőtérre és biztatóan küzdött és két súlycsoportban is bronzérmet szerzett.
Petró Lili az 55 kg-ban kiesett, 50 kilogrammban ezüstérmet szerzett, egy olasz világklasszis állította meg. Az ugyanakkor már látszik, hogy az 55 kilogrammban, amelyen a világbajnokságon fog indulni, nagyon kemény küzdelmek várnak rá.
Az utánpótlás korúak közül a Debreczeni lányok átmentették azt a kiváló formájukat, ami az utánpótlás Európa-bajnokság megnyeréséhez vezetett. Frida elhozta mind a light-contact, mind a point-fighting szabályrendszer aranyérmét, legyőzve egy másik súlycsoport világbajnokát. Nem maradt le tőle Lilla sem, aki a point-fightingot nyerte meg a serdülők között.
Bristol Open, békéscsabai érmesek
Light-contact szabályrendszer. Kadet 2 (ifjúsági), 50 kg: 1. Debreczeni Frida. Point-fighting. Felnőtt. 79 kg: 3.Malatyinszki Bendegúz. 84 kg: 3. Malatyinszki Bendegúz. 50 kg: 2.Petró Lili. Kadet 2 (ifjúsági). 50 kg: 1. Debreczeni Frida. Kadet 1 (serdülő). 47 kg: 1. Debreczen Lilla
