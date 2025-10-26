Békéscsabai kick-box érmek Bristolból

A kick-box csapatok között ott találtuk a Békéscsabai JALTE-Debreczeni team gárdáját is. Nem nagy versenyző létszám utazott ki Angliába. Debreczeni Dezső mester vezetőedző három felnőtt válogatottja Petró Lili, Malatyinszki Bendegúz és Viczián Dániel mellett az utánpótlás korú Debreczeni Fridát, húgát, Lillát és Petró Laurát nevezte a versenyre.

A csabai kick-box csapat edzője, Debreczeni Dezső a lányaival, Lilával és Fridával Fotó: MKBSZ

Debreczeni Frida két kick-box szabélyrendszerben is győzni tudott

A mezőny legnagyobb részét a helyi brit versenyzők tették ki, amin ne csodálkozzunk, hiszen a kick-box rendkívül népszerű sportágnak számít a szigetországban. Indokolta a versenyen való indulást, hogy a hónap végén megrendezendő felnőtt világbajnokságra ráhangolódjanak a válogatott versenyzők. Hiánypótló szerepe is lehet a jövőben volt az elmaradó Irish Open helyett.

A versenyt egy nem túl tágas csarnokban rendezték meg, ahol túlnyomó részt angolok bíráskodtak, nem mindig méltóan a verseny színvonalához. Ennek esett áldozatául Viczián Dániel is akinek a mérkőzése furcsa és méltatlan módon ért véget, hiszen hibás szabályértelmezés mellett olyan pontot is beírtak ellenfelének, amit ő vitt be. Malatyinszki Bendegúz majd egy éves kihagyás után tért vissza a küzdőtérre és biztatóan küzdött és két súlycsoportban is bronzérmet szerzett.

A Békéscsabai JALTE-Debreczeni team csapata Fotó: BMHSZ

Petró Lili az 55 kg-ban kiesett, 50 kilogrammban ezüstérmet szerzett, egy olasz világklasszis állította meg. Az ugyanakkor már látszik, hogy az 55 kilogrammban, amelyen a világbajnokságon fog indulni, nagyon kemény küzdelmek várnak rá.

Az utánpótlás korúak közül a Debreczeni lányok átmentették azt a kiváló formájukat, ami az utánpótlás Európa-bajnokság megnyeréséhez vezetett. Frida elhozta mind a light-contact, mind a point-fighting szabályrendszer aranyérmét, legyőzve egy másik súlycsoport világbajnokát. Nem maradt le tőle Lilla sem, aki a point-fightingot nyerte meg a serdülők között.

Bristol Open, békéscsabai érmesek

Light-contact szabályrendszer. Kadet 2 (ifjúsági), 50 kg: 1. Debreczeni Frida. Point-fighting. Felnőtt. 79 kg: 3.Malatyinszki Bendegúz. 84 kg: 3. Malatyinszki Bendegúz. 50 kg: 2.Petró Lili. Kadet 2 (ifjúsági). 50 kg: 1. Debreczeni Frida. Kadet 1 (serdülő). 47 kg: 1. Debreczen Lilla