Kézilabda
1 órája
Kézilabdás együttműködés Kétegyházán
Laurinyeczné Buday Veronika, Baráth Lajos, a Békéscsabai Előre NKSE elnökségi tagjai, Szabó Tünde és Kruzsicz Bernadett utánpótlás edzők Kétegyházán jártak a Román Nemzetiségi Általános Iskolában.
A látogatás célja, hogy a „Kézilabda az Iskolában” programot népszerűsítsük és kapcsolatot alakítsanak ki az ENKSE és az iskola között. A résztvevő első és második évfolyamos gyerekek nagy örömmel vettek részt a mozgásfejlesztő játékokon.
