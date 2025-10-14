Kézilabdás együttműködés Kétegyházán

A látogatás célja, hogy a „Kézilabda az Iskolában” programot népszerűsítsük és kapcsolatot alakítsanak ki az ENKSE és az iskola között. A résztvevő első és második évfolyamos gyerekek nagy örömmel vettek részt a mozgásfejlesztő játékokon.

A kétegyházi gyerekek nagy örömmel ettel részt a kézilabdás foglalkozáson. Fotó: FB/Előre NKSE