Kézilabda

2 órája

Kézilabdás együttműködés Kétegyházán

Laurinyeczné Buday Veronika, Baráth Lajos, a Békéscsabai Előre NKSE elnökségi tagjai, Szabó Tünde és Kruzsicz Bernadett utánpótlás edzők Kétegyházán jártak a Román Nemzetiségi Általános Iskolában.

Gajdács Pál

A látogatás célja, hogy a „Kézilabda az Iskolában” programot népszerűsítsük és kapcsolatot alakítsanak ki az ENKSE és az iskola között. A résztvevő első és második évfolyamos gyerekek nagy örömmel vettek részt a mozgásfejlesztő játékokon. 

A kétegyházi gyerekek nagy örömmel ettel részt a kézilabdás foglalkozáson. Fotó: FB/Előre NKSE

 

