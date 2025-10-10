október 10., péntek

Fitkid

1 órája

Ketten is a dobogón a gyomaendrődi fitkidesek közül

Címkék#KörösFit DSE#formáció#csarnok#verseny

Hosszú, fárasztó, de élményekkel teli hétvégén vannak túl a gyomaendrődi KörösFit DSE sportolói, akik Szolnokon az I.–II. osztályú fitkid országos bajnokságon, egyben a a Grand Prix sorozat idei zárófordulójában léptek színpadra.

Gajdács Pál

A KörösFit DSE lányai ismét bizonyították tudásukat: hét pontszerző helyezést értek el – ebből kettő dobogós – az ország legjobbjai között. 

A Körösfit DSE érmeei és pontzerzői
Fotó: KörösFit DSE

A KörösFit DSE eredményei. I. osztály: 3. Gaál Bella, 6. Hornok Helka. II. o.: 2. Csipai Csepke, 4. Nyerges Kéla, 6. Bedő Bianka és Gyuricza Nóra, 10. Barta Kinga, 11. Feke Miléna, 12. Tóth Mirtill. Csapat: 6. Fegyencek (Barta Kinga, Benyó Liliána, Feke Miléna, Nyerges Kéla, Tóth Mirtill)

Feke Miléna és Tóth Mirtill a legnépesebb korcsoportokban állt helyt. 

A pontszerző gyomaendrődi Fegyencek formációja Fotó: KörösFit DSE

A verseny emlékezetes pillanata volt, amikor az egész csarnok közösen énekelte el a „Boldog születésnapot” Csipai Csepkének. A meglepetés torta és a tapsvihar igazán szép zárása lett a versenynek. 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
