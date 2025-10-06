október 6., hétfő

Cselgáncs

33 perce

Két HATO-s bronz az országos bajnokságról

Címkék#HATO Judo és MMA SE#bajnokság#cselgáncs

A békéscsabai HATO Judo és MMA SE két versenyzője is bronzéremmel tért haza a Szegeden hétvégén megrendezett II. osztályú felnőtt országos bajnokságról.

Gajdács Pál

A HATO Judo és MMA SE mindkét férfi versenyzője nagyon jó napot fogott ki. Györki Dániel a 66, Molnár Szabolcs a 81 kg-os súlycsoportban remekelt. Mindketten négy mérkőzést nyertek úgy, hogy Molnár csak a későbbi győztes domaszéki Gunics Endrétől kapott ki, de Györki is csak egy pillanatnyi kihagyás miatt nem jutott döntőbe. 

A csabai csapat, balról: Halmágyi Antal edző, Szász Klára, Molnár Szabolcs, Györki Dániel és Tóth Szabolcs edző
Fotó: HATo Judo és MMA SE

A női 63 kg-ban induló Szász Klárának is jól kezdődött a bajnokság, hiszen az első mérkőzését simán behúzta. A következő párharcának második felében egy, a csabai lány által kezdeményezett földharctechnikát videóbíróval elemeztek és a bírók hosszas tanácskozás után, végül úgy döntöttek, hogy Szászt veszélyes technika miatt leléptetik, aki így helyezetlenül zárt. 

A csabai dzsúdósoknak a KÖR SE és a Samuraj Judo Club nyújtott segítséget a felkészülésben.

 

 

