7 órája
Két HATO-s bronz az országos bajnokságról
A békéscsabai HATO Judo és MMA SE két versenyzője is bronzéremmel tért haza a Szegeden hétvégén megrendezett II. osztályú felnőtt országos bajnokságról.
A HATO Judo és MMA SE mindkét férfi versenyzője nagyon jó napot fogott ki. Györki Dániel a 66, Molnár Szabolcs a 81 kg-os súlycsoportban remekelt. Mindketten négy mérkőzést nyertek úgy, hogy Molnár csak a későbbi győztes domaszéki Gunics Endrétől kapott ki, de Györki is csak egy pillanatnyi kihagyás miatt nem jutott döntőbe.
A női 63 kg-ban induló Szász Klárának is jól kezdődött a bajnokság, hiszen az első mérkőzését simán behúzta. A következő párharcának második felében egy, a csabai lány által kezdeményezett földharctechnikát videóbíróval elemeztek és a bírók hosszas tanácskozás után, végül úgy döntöttek, hogy Szászt veszélyes technika miatt leléptetik, aki így helyezetlenül zárt.
A csabai dzsúdósoknak a KÖR SE és a Samuraj Judo Club nyújtott segítséget a felkészülésben.
