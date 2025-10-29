Torna
58 perce
Jubileumi tornászbál Ónodi Henrietta megsegítéséért
A békéscsabai torna klub idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. Ebből az alkalomból november 7-én, pénteken 18 órai kezdettel a békéscsabai Kornélia Étteremben tartják meg az ünnepi tornász bált.
A bál teljes bevételével az Ónodi Henrietta Alapítványt támogatják.
Támogató jegyet még ezen a héten lehet vásárolni a Torna Club Békéscsaba Kórház utcai székházában, vagy utalással a TC Békéscsaba számlaszámán (amely a klub facebook oldalán is megtalálható).
Ezt ne hagyja ki!Hankó Balázs
1 órája
Ezt tapasztalta a miniszter a csabai kolbászfesztiválon - videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre