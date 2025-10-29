október 29., szerda

Torna

58 perce

Jubileumi tornászbál Ónodi Henrietta megsegítéséért

Címkék#Torna Club#jubileumi#Ónodi Henrietta#bevétel#bál

A békéscsabai torna klub idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. Ebből az alkalomból november 7-én, pénteken 18 órai kezdettel a békéscsabai Kornélia Étteremben tartják meg az ünnepi tornász bált.

Gajdács Pál

A bál teljes bevételével az Ónodi Henrietta Alapítványt támogatják. 

Támogató jegyet még ezen a héten lehet vásárolni a Torna Club Békéscsaba Kórház utcai székházában, vagy utalással a TC Békéscsaba számlaszámán (amely a klub facebook oldalán is megtalálható). 

A békéscsabai tornának óriási múltja, de – látva az utánpótlást – jövője is van Fotó: FB/TC Békéscsaba

 

 

