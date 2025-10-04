A Jamina sem tudta megingatni a Szarvas dominanciáját

A jaminai derbi úgy indult, hogy a hazai gárda akár meglepetést is okozhat, azonban Bozsó korai találata a látogatókat ébresztette fel, akik szünetig fordítottak, azt követően pedig biztosították győzelmüket.

Legutóbb a Jamina túl nagy falatnak bizonyult odahaza a Békésnek, most viszont megszerezte az első otthoni sikerét. Fotó: Kiss Zoltán

A mögöttük álló Kondoros fölényes, az Orosháza szerencsés diadalt aratott. A Békés első őszi sikerét ünnepelhette a bajnokság nyolcadik fordulójában, a Gyomaendrőd győzelemmel felérő döntetlent ért el a Nagyszénással szemben a 95. percben szerzett góllal. Íme az összefoglaló.

Gyomaendrődi FC–Nagyszénás SE 2–2 (0–1)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Gyomaendrőd, 100 néző. Vezette: Bakos József.

Gyomaendrőd: Zsibrita – Csipai, Valach (Kasik), Molnár T. (Soczó Cs.), Forgács, Egri (Endrefalvi), Lénárt (Sebők), Hanea, Pecznik, Werle (Truczka), Szilágyi. Edző: Kéri Roland.

Nagyszénás: Valuk – Kovács L., Nagy Sz. (Szíjjártó), Libor, Dajka, Kerekes, Molnár Zs. (Farkas K.), Maczik Dániel, Papp M., Farkas M., Somogyvári (Vecsernyés).

Gólszerző: Endrefalvi (50.), Forgács (95.), ill. Kerekes (30.), Somogyvári (61.). Kiállítva: Endrefalvi (67. – könyöklés), ill. Farkas M. (20. – második sárga lap).

Kéri Roland: – Ezek is mi vagyunk. Talán elhittük, hogy a bab is hús. A helyzetkihasználásunk hagyott kívánnivalót maga után, bár láttunk már olyan csapatot, amely két két góllal meccset tudott nyerni. Gratulálok a Nagyszénásnak a pontszerzéshez!

Tasi Róbert: – Az egyik szemünk sír, a másik nevet. Tíz emberrel kétszer is sikerült vezetést szereznünk, az utolsó másodpercekben mégis pontokat veszítettünk. Csupa szív játékunk majdnem győzelemmel társult. Így kell dolgoznunk tovább.

K. L.

Békési FC–Füzesgyarmati SK 2–1 (1–1)

Békés, 80 néző. Vezette: Sechna Gábor.

Békés: Takács – Medve, Nagy J., Mihalik, Székely, Rigler, Rózsavölgyi (Apáti-Nagy), Marik, Balázs A., Laukó, Nagy P. Edző: Zsiros György.

Füzesgyarmat: Fildan – Gurmai, Jámbor, Kis Sz., Béres, Szilágyi, Balázs R., Vámos I., Juhász, Pál (Farkas K.), Pákozdi. Játékos-edző: Boros Tibor.

Gólszerző: Balázs (44., 83.), ill. Béres (40.).

Zsiros György: – Mentálisan nagyon erősek a srácok, ezt bizonyítja, hogy hátrányból fordítva szereztük meg az első győzelmet. Nyolc hetet vártunk erre, gratulálok a csapatnak!

Boros Tibor: – A mai meccs pozitívuma, hogy nyolc utánpótláskorú játékos volt kezdőcsapatban. Mivel nálunk többen játszottak önmagukhoz mértén gyengébben, mint elfogadhatóan, ezért a hazaiak sikere nem érdemtelen.