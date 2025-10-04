18 perce
A Jamina sem tudta megingatni a Szarvas dominanciáját
Két sima és a három szoros mérkőzést tartogatott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság nyolcadik játéknapja. Az éllovas szarvasi csapat hátrányból aratott magabiztos győzelmet a jaminai rangadón, a Kondoros hazai környezetben javított gólkülönbséget az árnyas arcát mutató Szeghalom ellen. Gyomaendrődön és Mezőhegyesen a hosszabbításban dőlt el a pontok leosztása.
A jaminai derbi úgy indult, hogy a hazai gárda akár meglepetést is okozhat, azonban Bozsó korai találata a látogatókat ébresztette fel, akik szünetig fordítottak, azt követően pedig biztosították győzelmüket.
A mögöttük álló Kondoros fölényes, az Orosháza szerencsés diadalt aratott. A Békés első őszi sikerét ünnepelhette a bajnokság nyolcadik fordulójában, a Gyomaendrőd győzelemmel felérő döntetlent ért el a Nagyszénással szemben a 95. percben szerzett góllal. Íme az összefoglaló.
Gyomaendrődi FC–Nagyszénás SE 2–2 (0–1)
Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Gyomaendrőd, 100 néző. Vezette: Bakos József.
Gyomaendrőd: Zsibrita – Csipai, Valach (Kasik), Molnár T. (Soczó Cs.), Forgács, Egri (Endrefalvi), Lénárt (Sebők), Hanea, Pecznik, Werle (Truczka), Szilágyi. Edző: Kéri Roland.
Nagyszénás: Valuk – Kovács L., Nagy Sz. (Szíjjártó), Libor, Dajka, Kerekes, Molnár Zs. (Farkas K.), Maczik Dániel, Papp M., Farkas M., Somogyvári (Vecsernyés).
Gólszerző: Endrefalvi (50.), Forgács (95.), ill. Kerekes (30.), Somogyvári (61.). Kiállítva: Endrefalvi (67. – könyöklés), ill. Farkas M. (20. – második sárga lap).
Kéri Roland: – Ezek is mi vagyunk. Talán elhittük, hogy a bab is hús. A helyzetkihasználásunk hagyott kívánnivalót maga után, bár láttunk már olyan csapatot, amely két két góllal meccset tudott nyerni. Gratulálok a Nagyszénásnak a pontszerzéshez!
Tasi Róbert: – Az egyik szemünk sír, a másik nevet. Tíz emberrel kétszer is sikerült vezetést szereznünk, az utolsó másodpercekben mégis pontokat veszítettünk. Csupa szív játékunk majdnem győzelemmel társult. Így kell dolgoznunk tovább.
K. L.
Békési FC–Füzesgyarmati SK 2–1 (1–1)
Békés, 80 néző. Vezette: Sechna Gábor.
Békés: Takács – Medve, Nagy J., Mihalik, Székely, Rigler, Rózsavölgyi (Apáti-Nagy), Marik, Balázs A., Laukó, Nagy P. Edző: Zsiros György.
Füzesgyarmat: Fildan – Gurmai, Jámbor, Kis Sz., Béres, Szilágyi, Balázs R., Vámos I., Juhász, Pál (Farkas K.), Pákozdi. Játékos-edző: Boros Tibor.
Gólszerző: Balázs (44., 83.), ill. Béres (40.).
Zsiros György: – Mentálisan nagyon erősek a srácok, ezt bizonyítja, hogy hátrányból fordítva szereztük meg az első győzelmet. Nyolc hetet vártunk erre, gratulálok a csapatnak!
Boros Tibor: – A mai meccs pozitívuma, hogy nyolc utánpótláskorú játékos volt kezdőcsapatban. Mivel nálunk többen játszottak önmagukhoz mértén gyengébben, mint elfogadhatóan, ezért a hazaiak sikere nem érdemtelen.
Dobi Anikó
Jamina SE–Szarvasi FC 1–5 (1–2)
Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Fekete Zoltán.
Jamina: Dolezsán – Ruzsa, Szabó L., Bány, Szaszák (Mazán), Palik, Csatlós, Szabó V., Bozsó (Kerekes), Jánovszki (Balogh Zs.), Balog K. Edző: Mazán Zoltán.
Szarvas: Selmeczi-Tóth – Nagy S., Furár, Pilán R. (Cservenák), Barna, Bojtos (Ilyés), Kovács Zsolt, Pilán M., Simon (Tóth B.), Kasik (Kepenyes), Sindel (Zima). Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.
Gólszerző: Bozsó (7.), ill. Sindel (10.), Barna (44.), Bojtos (52.), Furár (54.), Kasik (63.).
Mazán Zoltán: – A mai mérkőzés után mélyen magunkba kell néznünk, és utána innen kell felállnunk. Szívből gratulálok a Szarvasnak! Gyenge játékvezetés.
Somogyi János: – Az elején bekapott gól ellenére végig jó szellemben és gólra törően játszottunk. A második félidő első felében kifejezetten magas szinten tudtunk teljesíteni, úgy érzem, megérdemelten nyertünk.
Győri Ferenc
Mezőhegyesi SE–Orosházi MTK-ULE 1–2 (0–0)
Mezőhegyes, 60 néző. Vezette: Nemczov Márk.
Mezőhegyes: Lévai – Papp M., Tari, Varga T., Balogh D. (Bóna), Zsilák, Szabó Zs. (Varga P.), Rotár, Faragó, Dócza, Szabó I. Edző: Boér Zsolt.
Orosháza: Salka – Péter, Janicsek, Kasuba (Árgyelán), Ondrejó, Darida, Márk, Bónus (Dobi), Nagy B. (Berki), Halász, Bánki-Horváth. Edző: Bodzás Ádám.
Gólszerző: Zsilák (80.), ill. Péter (49.), Bánki-Horváth (94.).
Boér Zsolt: – A súlyos létszámgondjaink ellenére akik ma itt voltak, odatették magukat és rászolgáltak volna az egyik pontra. Nem tudom mi indokolta azt, hogy ennyit hosszabbított a játékvezető.
Bodzás Ádám: – Az idei leggyengébb játékunkat produkáltuk, az egyetlen pozitívum, hogy nyertünk.
Perlaki János
Kondorosi TE–Szeghalmi FC 9–2 (4–0)
Kondoros, 200 néző. Vezette: ifj. Medovarszki János.
Kondoros: Gritta – Szász Á., Paluska, Mile, Rafaj P. (Buzás), Vízkeleti (Dankó), Mladonyiczki (Csábi), Rafaj R. (Szász Albert), Czvalinga M., Rafaj M., Gedó (Takács.). Edző: Janis János.
Szeghalom: Resetár (Borszéki) – Vincze, Tóth I., Bakk, Hajdú, Hoffmann, Stefán, Zsilák, Borúzs P. (Kasza), Nagy M. (Mészáros Márk), Mészáros Máté. Edző: Kardos Gergő.
Gólszerző: Szász Á. (3., 49.), Rafaj M. (12., 59. – 11-esből), Gedó (24.), Vízkeleti (30., 56.), Csábi (75.), Czvalinga M. (85.), ill. Mészáros Máté (69., 82.).
Janis János: – Végre egy olyan mérkőzést játszottunk, ahol nem kerültem infarktus közeli állapotba. Fegyelmezett, gólra törő játékunk egy nagyarányú győzelmet eredményezett a sportszerű Szeghalom ellen. Reméljük, hogy a játékosállományunk is kiegyenesedik végre! Jó játékvezetés.
Kardos Gergő: – Jókor jött a pofon. Megérdemelten nyert a Kondoros, gratulálunk neki!
Jankovics László
A góllövőlista élcsoportja
9 gólos: Furár Róbert Tibor (Szarvas), Sindel Roland (Szarvas)
7 gólos: Bozsó Milán (Jamina)
6 gólos: Jánovszki László (Jamina), Mészáros Máté József (Szeghalom)
5 gólos: Balázs Attila (Békés), Barna Viktor (Szarvas), Halász Zsombor Zoltán (Orosháza), Nagy Szebasztián (Békés), Péter József (Orosháza)
4 gólos: Endrefalvi Erik (Gyomaendrőd), Kisari Tibor (Dévaványa), Miszlai László (Orosháza), Rafaj Milán Barnabás (Kondoros)
A 9. forduló programja
- Október 11., szombat
13.00: Füzesgyarmati SK–Kondorosi TE
14.00: Szeghalmi FC–Jamina SE
Orosházi MTK-ULE–Gyomaendrődi FC
Nagyszénás SE–Dévaványai SE
Szarvasi FC–Mezőhegyesi SE
Szabadnapos: Békési FC