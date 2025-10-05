október 5., vasárnap

Exmagasugró a magasrúgó versenyben a világbajnokságon

A Nemzetközi ITF Taekwon-do Szövetség a horvátországi Porecben rendezi meg a sportág felnőtt és korosztályos világbajnokságát. Az ITF Taekwon-do világbajnokság küzdelmeiben három Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó versenyző indul majd.

Gajdács Pál

A koreai harcművészet kedvelőinek figyelme a következő héten Porecre irányul, ahol október 7. és 11. között rendezik a 23. felnőtt, a 17. ifjúsági és 2. serdülő ITF taekwon-do világbajnokságot. A felnőtt korosztályban 51 ország, 997 nevezés, 652 versenyző, az ifjúságiaknál 46 ország, 860 nevezés, 516 versenyző, a serdülőknél 45 ország, 547 nevezés, 309 versenyző csap majd össze a „Zatica” sportcsarnok kilenc küzdőterén. 

itf taekwon-do
A magyarbánhegyei ITF Taekwon-do vb-csapata, balról: Priskin Ferenc, Cseresznyés Lea, Tamás Tímea, Tamás Boglárka Fotó: BMHSZ

Priskin Ferenc "magasrúgó" versenyen is indul az ITF Taekwon-do világbajnokságon

A kiutazó magyar válogatottban három Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó versenyző indul majd, mindannyian a Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Club tagjai, akiket a klubvezető-edző, Tamás Tímea mester is elkísér. Az edző úgy ítélte meg, hogy jó esélyekkel indulnak el ezen a nagyon kemény megmérettetésen. Mint elmondta, jól sikerült a felkészülés mint fizikai mind mentális szempontból, több edzőtáborban vettek részt a nyár folyamán. Tamás Boglárka – aki Budapesten él – a pesti Zen Power Sport Egyesületben készült, Cseresznyés Lea pedig a felkészülés jelentős részét Békéscsabán, a JALTE-Debreczeni team csapatával végezte el. 

A töréstechnikában induló Priskin Ferenc részt vesz az első ízben kiírt rekordbeállító magassági rúgóversenyen. Itt lemérik, hogy mennyi a legmagasabb speciális rúgómagasság és ezt fogják tekinteni a jövőben világcsúcs induló magasságának, tehát most határozzák meg ezt a szintet. Kicsit tréfásan mondhatjuk, hogy az amúgy kiváló egykori magasugró atléta Priskin Ferenc régen magasugró most pedig „magasrúgó” versenyen is elfog majd indulni. Ahhoz, hogy a péntek esti gálán szerepeljen, a 270 cm magasságot kell teljesíteni. 
A világbajnokság szombati utolsó napján a csapatversenyben is van Békés vármegyei esély, a legtöbb magyar formációban ugyanis magyarbánhegyesi fiatal is helyet kap.

Az előző napi mérlegelés után október 9-én szerdán tartják a megnyitó ünnepséget, amit után elkezdődnek az egyéni versenyek. A vébé szombaton a csapatok küzdelmeivel zárul.
A magyarbánhegyesiek az alábbi kategóriákban indulnak. Felnőtt női 60 kg. Tamás Boglárka: küzdelem. Csapatban: felnőtt női speciál törés, felnőtt női erőtörés, Felnőtt női küzdelem.
Priskin Ferenc: felnőtt egyéni speciál törés. Csapatban: felnőtt formagyakorlat, felnőtt erőtörés, felnőtt speciál törés.

Ifjúsági 45 kg. Cseresznyés Lea: küzdelem. Formagyakorlat 2.danos kategória. Csapat: küzdelem, Ifjúsági formagyakorlat, erőtörés.

 

