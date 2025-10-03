Idén is a szarvasi tereplövész az országos bajnok

A Debrecen-bánki arborétumban minap megrendezett apróvad vadászati stílusában űzött versenylövészet, a hunter field target ob-n hagyományosan kétszer 40 célt kell meglőni.

Sutyinszki István célra tart

A szarvasi tereplövésznek nem kezdődött jól a verseny, mert öt célt hagyott ki a rossz távolságbecslés miatt. Az első fordulót így 5 hibával zárta, amivel holtversenyben a 3. helyen állt. A délutáni fordulóban a nagyon nehéz pályán sem volt könnyű dolga, ezt az etapot négy hibával fejezte be.

– Ezzel az eredménnyel holtversenyben első helyen álltam a világbajnok Osztafin Ákossal, aki valamiért nem akarta szétlövéssel eldönteni az eredményt, így én lettem az első, megvédve a férfiaknál az ob-címemet – mondta Sutyinszki István, aki abszolútban 3 ponttal lemaradva 2. lett a hajdúsági 19 éves tehetség, a több világbajnokot is legyőző Vágner Lara mögött.