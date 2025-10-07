Két aranyat és egy bronzot zsebeltek be a csabai dzsúdósok

Az ifjúsági B országos bajnokságon a női +70 kg-ban a klub Héraklész válogatott dzsúdósa, Botos Lujza lehengerlő teljesítményt nyújtott.

Az ifi B ob-nszerepelt csabai csapat, balról Gyáni János edző, Csikós László, a Héraklész válogatott Botos Lujza és Gyáni Amanda edző

Fotó: BM Kano és Judo SE

Iponnal győzött a döntőben a csabaiak Héraklész válogatott dzsúdósa

Első mérkőzését gyors földharc technikával megnyerte, majd az elődöntőben klubtársát, Kertész Líviát győzte le egy fojtással. A döntőben sem hagyott kétséget afelől, hogy ki a jobb, ippon értékű leszorítással hódította el az aranyérmet hatodik országos bajnoki címét megszerezve. Kertész Lívia sem maradt érem nélkül, a bronzmérkőzésen szép győzelmet aratott és a harmadik helyen zárta a versenyt.

A férfi +90 kg-ban Gyáni János edző másik tanítványa, Csikós László is méltó módon képviselte a BM Kano Judo SE-t. Két yuko és két wazari értékű dobással nyert az első körben, majd az elődöntőben fél perc alatt ért el ippont. A döntőben is magabiztosan győzött, ezzel ötödik országos bajnoki címét zsebelte be.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A női -70 kg-ban Ocskur Polina az első körben leszorítással győzött, majd az elődöntőben ugyan hibázott, de a bronzmérkőzésen másodpercek alatt megszerezte a győzelmet.

A férfi -73 kg-ban Gajdács Ábel egy szép győzelmet követően helyezetlenül zárt.

A nagyszerű egyéni teljesítményeknek köszönhetően a BM Kano Judo SE az egyesületi rangsorban a 3. helyen végzett a fiatalok között, ami újabb pozitív visszaigazolása az egyesület utánpótlás-nevelő munkájának.

Ezüst a II. osztályú ob-ról

A délutáni programban a II. osztályú felnőtt országos bajnokságon a békéscsabai klub sportolói elsősorban állapotfelmérés céljából vettek részt.

A férfi +100 kg-ban Kara Bence első meccsét villámgyors ipponnal nyerte, az elődöntőben taktikus küzdelemmel jutott tovább, a döntőben viszont ezúttal alulmaradt, így ezüstérmesként zárt. Petrovszki Márk új súlycsoportban, a –100 kg-ban indult az idősebbek között. Az elődöntőig jó formát mutatott, de taktikai hibák miatt végül a pontszerző ötödik helyen zárt. Dudás András (-90 kg) első versenyén szépen kezdett, de sérülés miatt nem tudta befejezni a bronzmérkőzést, szintén a pontszerző ötödik lett. Kiss Huba (-81 kg) ezúttal helyezetlenül zárt.