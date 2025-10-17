október 17., péntek

Harcművészet

1 órája

Gregor László is edzést tartott a romániai szemináriumon

Címkék#harcművész szeminárium#harcművész#Gregor László

A romániai és magyarországi harcművészek évek óta kiváló kapcsolatot ápolnak egymással. Ennek része, hogy aktívan részt vesznek egymás eseményein, edzőtáborain, harcművész szemináriumain. Ilyen alkalomra került sor a hétvégén a Temesvár melletti Giroc (Gyüreg) településen.

Gajdács Pál

A nemzetközi edzőtáborban 125 fő vett részt, a harcművész szeminárium vezetője Hanshi Robert Manole kilenc danos ju-jitsu Nagy mester volt. Az oktatók között olyan ismert személyiségeket találhattunk, mint a Román Harcművész Szövetség (FRAM) alelnöke, Ion Chelu kilenc danos nagymester, dr. Doru Galan kilenc danos nagymester, vagy a kali különleges technikáit oktató Christian Wolf mester. 

harcművész szeminárium
A Nippon Seibukan Akadémia magyarországi képviselői a harcművész szemináriumon
Fotó: BMHSZ

Különféle irányzatok képviselői a harcművész szemináriumon

A Nippon Seibukan Akadémia magyarországi csoportját öten képviselték, közöttük volt a békéscsabai JALTE Goshinkai Karate Szakosztályának vezetője, Shihan Gregor László VIII.DAN is, aki több edzést is tartott.
Három alkalommal tartottak edzést. Elméleti és gyakorlati előadásokat is tartottak, például a sportsérülések kezeléséről is. A pusztakezes önvédelem, a szituációs gyakorlatok, a különböző irányzatok bot és kés használata a maroklőfegyver elvétele meglehetősen változatos anyagot jelentett. A résztvevők köre széles volt, hiszen ju jitsu, shotokan karate, aikido, kick-box, ITF taekwon-do, goshinkai karate, kung-fu, pekiti tyrsia kali, kempo irányzatok képviselői is megjelentek. 

Az oktatói gárda egy csoportja

Köszönet illeti az oktatókat, a tábort vezető Robert Manole nagymestert és Alic Bogdán mestert, aki mint a temesvári Daisho Klub vezetője munkatársaival mindent megtett azért, hogy valóban vendégként otthon érezzék magukat a harcművészek. 

 

