Gregor László is edzést tartott a romániai szemináriumon

A nemzetközi edzőtáborban 125 fő vett részt, a harcművész szeminárium vezetője Hanshi Robert Manole kilenc danos ju-jitsu Nagy mester volt. Az oktatók között olyan ismert személyiségeket találhattunk, mint a Román Harcművész Szövetség (FRAM) alelnöke, Ion Chelu kilenc danos nagymester, dr. Doru Galan kilenc danos nagymester, vagy a kali különleges technikáit oktató Christian Wolf mester.

A Nippon Seibukan Akadémia magyarországi képviselői a harcművész szemináriumon

Fotó: BMHSZ

Különféle irányzatok képviselői a harcművész szemináriumon

A Nippon Seibukan Akadémia magyarországi csoportját öten képviselték, közöttük volt a békéscsabai JALTE Goshinkai Karate Szakosztályának vezetője, Shihan Gregor László VIII.DAN is, aki több edzést is tartott.

Három alkalommal tartottak edzést. Elméleti és gyakorlati előadásokat is tartottak, például a sportsérülések kezeléséről is. A pusztakezes önvédelem, a szituációs gyakorlatok, a különböző irányzatok bot és kés használata a maroklőfegyver elvétele meglehetősen változatos anyagot jelentett. A résztvevők köre széles volt, hiszen ju jitsu, shotokan karate, aikido, kick-box, ITF taekwon-do, goshinkai karate, kung-fu, pekiti tyrsia kali, kempo irányzatok képviselői is megjelentek.

Az oktatói gárda egy csoportja

Köszönet illeti az oktatókat, a tábort vezető Robert Manole nagymestert és Alic Bogdán mestert, aki mint a temesvári Daisho Klub vezetője munkatársaival mindent megtett azért, hogy valóban vendégként otthon érezzék magukat a harcművészek.