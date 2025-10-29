október 29., szerda

Labdarúgás

9 perce

Hangolnak az előrés szurkolók a Groupama Arénában

Címkék#Békéscsaba 1912 Elő#Groupama Arénában#Ferencvárosi TC#Magyar Kupa

A békéscsabai szurkolótábor már jóval a kezdés előtt elfoglalta helyét a Groupama Arénában.

Gajdács Pál

Jó hangulatban várták a szerda este a Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó Magyar Kupa mérkőzést. Hangerőben még jócskán túlszárnyalták az egyelőre még viszonylag csendes Fradi-tábort. Úgy tudjuk, hogy mintegy száz jegy talált a csabai drukkerek körében gazdára, de érkezett az NB I.-es lila-fehér „testvércsapat”, az Újpest táborából is erősítés. 

 

 

