Labdarúgás
1 órája
Hangolnak az előrés szurkolók a Groupama Arénában - videóval
A békéscsabai szurkolótábor már jóval a kezdés előtt elfoglalta helyét a Groupama Arénában.
Jó hangulatban várták a szerda este a Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó Magyar Kupa mérkőzést. Hangerőben még jócskán túlszárnyalták az egyelőre még viszonylag csendes Fradi-tábort. Úgy tudjuk, hogy mintegy száz jegy talált a csabai drukkerek körében gazdára, de érkezett az NB I.-es lila-fehér „testvércsapat”, az Újpest táborából is erősítés.
