Parádés első félidő után nyert kiütéssel az Orosháza - galériával

Zöldi-Tóth Katalin: – Szerettük volna folytatni és továbbfejleszteni azt a védekezést, amelyen az utóbbi időben dolgozunk. Ez hellyel-közzel sikerült is megvalósítani. Örülök a megszerzett két pontnak, és annak külön is, hogy a fiatal játékosok is lehetőséget kaptak a bizonyításra.

Kaliczka László: – Az első húsz percet átaludtuk az igencsak „fizikális” kézilabdát játszó hazaiak ellen. Nekünk ezt a harcmodort még el kell sajátítani. A mérkőzés második fele már jobban tetszett. Jó játékvezetés.

K. Szeged SE–Zengő Alföld Orosházi KA 22–35 (8–22)

NB II, női. Szeged, 50 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.

Orosháza: Madera-Domokos C. – Pécsi 2, Polics 2, Zavaczki 14 (4), Patyi 1, Bedron 2, Leczkési 3. Csere: Antal, Madera-Domokos P. (kapusok), Andrékó, Bíró 6, Csernyeczki 2, Jáhn 3, Horváth, Sándor. Edző: Papp László. A Szeged legjobb dobói: Fehér 5 (5), Petróczi 4, Szabó 4 (1).

Kiállítások: 2 perc, ill. 10 perc. Hétméteresek: 7/6, ill. 4/4.

Papp László: – Az első félidő után mit is mondhatnék…

A D csoport állása

1. Kispest 10 pont (216–153, 6 mérkőzés), 2. Gyulasport 10 (220–194, 7), 3. Orosháza 8 (175–113, 5), 4. Kecskemét 8 (176–139, 5), 5. Inárcs-Örkény 8 (170–151, 5), 6. Vecsés 6 (160–137, 5), 7. Tisza Volán 6 (171–157, 5), 8. Algyő 6 (161–159, 5), 9. Mezőtúr 4 (186–203, 6), 10. Szarvas 4 (145–170, 5), 11. Nemesnádudvar 4 (132–165, 5), 12. K. Szeged 0 (123–164, 5), 13. Gyál 0 (123–185, 5), 14. Alsónémedi 0 (131–199, 5).