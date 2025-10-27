1 órája
Parádés első félidő után nyert kiütéssel az Orosháza - galériával
A Gyulasport és a Zengő Alföld Orosházi KA is biztos, nagy különbségű győzelmet aratott az NB II.-es női kézilabda-bajnokság 5. fordulójában. A Gyulasport a másik Békés vármegyei együttest, a Szarvasi NKK, az Orosháza a K. Szeged SE-t verte.
A Gyulasport sikeréből a fiatalok is kivették a részüket, akik egyre több játékperchez jutnak a felnőttcsapatban.
A Gyulasport három híján negyven gólig jutott a Szarvas ellen
CZ-Gyulasport NKft.–Szarvasi NKK 37–28 (18–11)
NB II.-es kézilabda-mérkőzés. Női. Gyula, 100 néző. Veztte: Elhardt Edina, Poltz Petra.
Gyula: Mike – SZABÓ K. 4, TARKOVÁCS R. 4, KOVÁCS SZÓFIA 9 (3), Szögi, Petri 5, Nagy P. 7. Csere: Triffa, Juhász P. (kapusok), Macsári, Gelegonya 2, Hemdi, Barta 2 (1), Ilyés 2, Szabó J. 2. Edző: Zöldi-Tóth Katalin.
Szarvas: Skorka – Trnyik, Urbaniczki 5, Tasgyik 8, Szöllősi 2, Majoros 5 (2), Pétervári 5. Csere: Bakró (kapus), Benke, Nyerges 1, Jani 1, Fodor, Csillik, Kiss F. 1. Edző: Kaliczka László.
CZ-Gyulasport NKft.–Szarvasi NKK 37–28Fotók: Kiss Zoltán
Kiállítások: Hétméteresek:
Zöldi-Tóth Katalin: – Szerettük volna folytatni és továbbfejleszteni azt a védekezést, amelyen az utóbbi időben dolgozunk. Ez hellyel-közzel sikerült is megvalósítani. Örülök a megszerzett két pontnak, és annak külön is, hogy a fiatal játékosok is lehetőséget kaptak a bizonyításra.
Kaliczka László: – Az első húsz percet átaludtuk az igencsak „fizikális” kézilabdát játszó hazaiak ellen. Nekünk ezt a harcmodort még el kell sajátítani. A mérkőzés második fele már jobban tetszett. Jó játékvezetés.
K. Szeged SE–Zengő Alföld Orosházi KA 22–35 (8–22)
NB II, női. Szeged, 50 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.
Orosháza: Madera-Domokos C. – Pécsi 2, Polics 2, Zavaczki 14 (4), Patyi 1, Bedron 2, Leczkési 3. Csere: Antal, Madera-Domokos P. (kapusok), Andrékó, Bíró 6, Csernyeczki 2, Jáhn 3, Horváth, Sándor. Edző: Papp László. A Szeged legjobb dobói: Fehér 5 (5), Petróczi 4, Szabó 4 (1).
Kiállítások: 2 perc, ill. 10 perc. Hétméteresek: 7/6, ill. 4/4.
Papp László: – Az első félidő után mit is mondhatnék…
A D csoport állása
1. Kispest 10 pont (216–153, 6 mérkőzés), 2. Gyulasport 10 (220–194, 7), 3. Orosháza 8 (175–113, 5), 4. Kecskemét 8 (176–139, 5), 5. Inárcs-Örkény 8 (170–151, 5), 6. Vecsés 6 (160–137, 5), 7. Tisza Volán 6 (171–157, 5), 8. Algyő 6 (161–159, 5), 9. Mezőtúr 4 (186–203, 6), 10. Szarvas 4 (145–170, 5), 11. Nemesnádudvar 4 (132–165, 5), 12. K. Szeged 0 (123–164, 5), 13. Gyál 0 (123–185, 5), 14. Alsónémedi 0 (131–199, 5).
