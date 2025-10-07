október 7., kedd

Amália névnap

16°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tenisz

8 órája

Az OB III.-ban még nincs hivatalos végeredmény

Címkék#tenisz#csapatbajnokság#TSZSK Gyula

Egyetlen híján valamennyi mérkőzést lejátszottak a teniszezők OB III.-as csapatbajnokságában. A hölgyeknél az NB I.-es csoportjukban ezüstérmes gyulai lányok amolyan tét nélküli találkozón búcsúztatták az évet a Vasas vendégeként, amely ősszel ezt a mérkőzést játszotta le egészében elsőként. Idény végi hangulatú duplát vívott az Előre TK férfi alakulata.

Bakulya Mihály

A gyulai lányoknak nem okozott különösebb nehézséget a fővárosi győzelem megszerzése, inkább csak az aránya volt kérdéses. 

gyulai lányok; tenisz; csapatbajnokság
A gyulai lányok közül Barta-Rohonyi Réka Ivett két mérkőzést nyert. Fotó: Kiss Zoltán

Eltérően teljesített a csabai gárda, igaz a szombati vereségéhez az is hozzájárult, hogy a párosokat eleve feladta.

Békéscsabai Előre TK–Back Street Balls 4:5

OB III.-as csapatbajnoki tenisz-mérkőzés, Gyula. Békéscsabai győztesek: Fábián Viktor (1.), Weisz Gábor (2.), Mihály István (4.), Técsy Gyula (5.).

Békéscsabai Előre TK-Dél-alföldi Tenisz Egyesület 8:1

OB III., Gyula. Békéscsabai győztesek: Weisz Gábor (2.), dr. Kopcsák Zoltán (3.), Mihály István (4.), Kis Barna (5.), Técsy Gyula (6.), valamint a dr. Kopcsák Zoltán, Mihály István (1.), a Weisz Gábor, Técsy Gyula (2.), és a Kis Barna, Fábián Viktor (3.) páros.

A bajnokság állása: 1. Viharsarok TA 24 pont (87:21), 2. TSZSK Gyula II. 16 (63:36, 11 mérk.), 3. Agroázis-Szegedi VTK 14 (52:47, 11), 4. Szarvasi TC 10 (47:61), 5. Békéscsabai Előre TK 8 (56:52), 6. Back Street Balls 8 (43:65), 7. Dél-alföldi TK 2 (22:86).

A gyulai lányok ráadásmeccse 

Vasas-Muskétás–TSZSK Gyula 0:7

OB I. női, Budapest. Gyulai győztesek: Buchholcz Bora Gizella (1.), Kovács Hédi (2.), Barta-Rohonyi Réka Ivett (3.), Csernus Tímea Csenge (4.), Kristyán Fanni (5.), valamint a Kovács Hédi, Csernus Tímea Csenge (1.), és a Kristyán Fanni, Rohonyi Réka Ivett (2.) páros.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu