Az OB III.-ban még nincs hivatalos végeredmény

A gyulai lányoknak nem okozott különösebb nehézséget a fővárosi győzelem megszerzése, inkább csak az aránya volt kérdéses.

A gyulai lányok közül Barta-Rohonyi Réka Ivett két mérkőzést nyert. Fotó: Kiss Zoltán

Eltérően teljesített a csabai gárda, igaz a szombati vereségéhez az is hozzájárult, hogy a párosokat eleve feladta.

Békéscsabai Előre TK–Back Street Balls 4:5

OB III.-as csapatbajnoki tenisz-mérkőzés, Gyula. Békéscsabai győztesek: Fábián Viktor (1.), Weisz Gábor (2.), Mihály István (4.), Técsy Gyula (5.).

Békéscsabai Előre TK-Dél-alföldi Tenisz Egyesület 8:1

OB III., Gyula. Békéscsabai győztesek: Weisz Gábor (2.), dr. Kopcsák Zoltán (3.), Mihály István (4.), Kis Barna (5.), Técsy Gyula (6.), valamint a dr. Kopcsák Zoltán, Mihály István (1.), a Weisz Gábor, Técsy Gyula (2.), és a Kis Barna, Fábián Viktor (3.) páros.

A bajnokság állása: 1. Viharsarok TA 24 pont (87:21), 2. TSZSK Gyula II. 16 (63:36, 11 mérk.), 3. Agroázis-Szegedi VTK 14 (52:47, 11), 4. Szarvasi TC 10 (47:61), 5. Békéscsabai Előre TK 8 (56:52), 6. Back Street Balls 8 (43:65), 7. Dél-alföldi TK 2 (22:86).

A gyulai lányok ráadásmeccse

OB I. női, Budapest. Gyulai győztesek: Buchholcz Bora Gizella (1.), Kovács Hédi (2.), Barta-Rohonyi Réka Ivett (3.), Csernus Tímea Csenge (4.), Kristyán Fanni (5.), valamint a Kovács Hédi, Csernus Tímea Csenge (1.), és a Kristyán Fanni, Rohonyi Réka Ivett (2.) páros.