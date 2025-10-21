A gyulai sakkozók második csapatbajnokijukat is megnyerték

A Gyulai SE Emődi Gyula nemzetközi mesterrel megerősítve továbbra is jól teljesít, ezúttal a masszív félegyháziakat verte magabiztosan.

Dr. Gosztolya Ferenc teljes pontot tett a közösbe, ezzel a Békés a gyulai csapathoz hasonlóan, vállalható eredményt ért el

Nem rajtolt jól a Békésszentandrás, az Orosháza pedig mindössze két pontot tudott begyűjteni Szegeden. A békésiek nagyot küzdöttek a másik szegedi gárdával, és minimális különbséggel maradtak alul. Hozzuk a hétvégi összefoglalót.

Békési TE–Mertium Egyesület 5,5:6,5

NB II.-es csapatbajnoki sakkmérkőzés, Békés. Békési pontszerzők: dr. Gosztolya Ferenc (8.), Takács Lajos (10.) 1-1, Varga Tamás (1.), Csomós Roland (2.), Szász János (3.), Visnyei Illés (4.), Nagy Sándor (5.), Somogyi Gábor (6.), Nagy Gábor (7.) 0,5-0,5.

Gyulai SE–Félegyháza-Csongrád 7,5:4,5

NB II., Gyula. Gyulai pontszerzők: Tamás Kornél (1.), Cretu Sorin Alexandru (9.), Balogh Borbála (10.), Godó Csongor (12.) 1-1, Oltean Cristian-Daniel (2.), Emődi Gyula (3.), dr. Vereczkei László (5.), Jakó Róbert (6.), Bányai István (7.), Gombos János (8.), Szlúka András Tamás (11.) 0,5-0,5.

KuTE-Békésszentandrás–Makói SVSE II. 3:9

NB II., Békésszentandrás. Békésszentandrási győztesek: Mohay Henrik (5.) 1, Bozsik Balázs (1.), Szijártó Zsolt (4.), Radics László (8.), Tarkó Inez Enikő (11.) 0,5-0,5.

Maróczy SE II.–Orosházi SE 10:2

NB II., Szeged. Orosházi győztesek: Berta Gergely (5.) 1, Pásztorcsik János (7.), Sáfrán István (9.) 0,5-0,5.

További eredmény: TÁKISZ SE–Kisújszállás SE 1,5:10,5. Szabadnapos: Neumann János Egyetem.

A bajnokság állása: 1. Kisújszállás SE 20, 2. Gyulai SE 15, 3. Maróczy SE 13,5, 4. Makói SVSE 13,5, 5. Félegyháza-Csongrád 13, 6. Mertium Egyesület 12, 7. TÁKISZ SE 8,5, 8. Békési TE 8, 9. Orosházi SE 7, 10. Neumann János Egyetem 6,5, 11. Békésszentandrás-KuTE 3.