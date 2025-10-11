Nem tudták bevenni Egert az Amazonok

Molnár Ágnes tanítványai jól kezdtek, az első félidő jelentős részében tartották is magukat. Szünet után 4–3-ig nyílttá tették a meccset, az utolsó 7-8 percre viszont teljesen szétesett a játékuk.

Kurta Alma (pirosban) itt egykori klubtársával, Fülöp Diával, a bajnok DEAC kiválóságával harcol, pénteken azonban az egri nőkkel is megküzdött. Fotó: Kiss Zoltán

Molnár Ágnes: – Botrányos befejezések, gyenge egyéni teljesítmények voltak ránk jellemzőek a mai napon. Nem akarok magyarázkodni ötgólos vereség után, úgyhogy gratulálunk az ellenfélnek a hatékony játékhoz.

Eger SE–Gyulai Amazonok 8–3 (3–2)

NB I.-es női futsal-mérkőzés. Eger, 100 néző. Vezette: Bordács, Juhász (Kocsis).

Gyula: Kovács V. – Kurta, Lovas, Nagy K., Kurai. Csere: Petri-Szabó, Megyeri, Freiberger. Edző: Molnár Ágnes.

Gólszerző: Pintér (4., 6., 32., 36.), Kota (12.), Kovács N. (35.), Végh (39., 40.), ill. Kurai (3.), Kurta (19.), Freiberger (32.).