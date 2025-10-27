Megszületett az első Amazon-siker - galériával

A hazaiak hamar tekintélyes előnyt szereztek, a szünet előtt még ezt is sikerült megfejelniük. A folytatásra a vendégeknek is voltak momentumaik, de csak szebbé tudták tenni az eredményt.

A gyulai lányok magabiztos győzelemmel iratkoztak be a bajnokságba a hozzájuk hasonlóan újonc Nagykanizsa ellen. Fotó: Kiss Zoltán

Szentgáli-Molnár Ágnes: – Nagyon kijárt már ez a siker a csapatnak. Kiválóan kezdtünk, remek gólokat szereztünk, majd végig uralni tudtuk a mérkőzést.

Gyulai Amazonok–FC Nagykanizsa 7–2 (5–0)

NB I.-es női futsal-mérkőzés. Gyula, 100 néző. Vezette: Nemczov, ifj. Medovarszki (Baráth).

Gyula: Kovács V. – Kurta, Lovas, Nagy K., Megyeri. Csere: Kósa, Szappanos, Petri-Szabó, Kajári, Kurai, Komlósi, Kiss Sz., Freiberger. Edző: Szentgáli-Molnár Ágnes.

Gólszerző: Megyeri (2., 39.), Nagy K. (3., 20.), Komlósi (6.), Petri-Szabó (17.), Lovas (22.), ill. Buncsák (26.), Kovács Sz. (31.).