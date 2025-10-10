Ki fog ki jobb napot, az Orosháza, vagy a Gyomaendrőd?

Mindkét csapat, az Orosházi MTK-ULE és a Gyomaendrődi FC is a ráadásban talált be a legutóbbi fordulóban, de amíg a kék-fehérek 94. percben szerzett találata a győzelmet érte Mezőhegyesen, addig a gyomaendrődieké a döntetlent hazai pályán a Nagyszénással szemben.

A kék mezben játszó Orosházi MTK-ULE hullámzó teljesítményt nyújt ősszel, kérdés, hogy szombaton melyik arcát mutatja a csapat a Gyomaendrődi FC ellen?

Archív fotó: Bohus Krisztián

Nem feltartott kézzel lép pályára a Gyomaendrődi FC

Az orosháziak valahol győzelmi kényszerben is vannak, hiszen az egy meccsel többet játszó Kondoros esetleges füzesgyarmati botlása esetén egy esetleges győzelemmel visszatérhetnének a második helyre.

– Nehéz mérkőzésre számítok – kezdte Bodzás Ádám, az Orosháza edzője. – A gyomai csapat formája legalább annyira hullámzó, mint a mienk, így nagy kérdés, hogy melyikünk fogja ki a jobb napot. Többször is hangsúlyoztam már, hogy erős kötődésem van Gyomaendrődhöz, ezért szurkolóként örömmel látom, hogy stabil csapat formálódik a fürdővárosban. Ugyanakkor ellenfélként a vendégeink eddigi teljesítménye óvatosságra int bennünket. Természetesen mindent meg fogunk tenni, hogy itthon tartsuk a három pontot – ígérte a szakember.

Ha nem is öles léptekkel de szépen halad előre a Gyomaendrőd is a bajnokságban, a legutóbbi négy mérkőzésen veretlen maradt, bár a két győzelem mellett két döntetlen is tarkítja a mérleget.

– Botlottunk egyet a Nagyszénás ellen, elsősorban azért, mert vannak gondjaink a helyzetkihasználással – tért vissza a múlt szombati hazai fellépéshez Kéri Roland, a Gyomaendrőd edzője. – Gyűjtögetjük a pontokat, de azért nem voltak nagyarányú győzelmeink. Tiszteljük az Orosháza eddigi eredményeit és nem szeretnénk feltartott kézzel pályára lépni, vagyis nem mondunk le a pontszerzés lehetőségéről. A házi góllövőlistát négy találattal vezető Endrefalvi Erik kiállítása nem jött jól, akit sajnos nélkülöznünk kell Orosházán.

A 9. forduló programja

Október 11., szombat, 13.00: Szarvasi FC–Mezőhegyesi SE, Füzesgyarmati SK–Kondorosi TE. 14.00: Szeghalmi FC–Jamina SE, Orosházi MTK-ULE–Gyomaendrődi FC, Nagyszénás SE–Dévaványai SE.