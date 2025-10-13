október 13., hétfő

Paraerőemelés

1 órája

Gajdács Ferenc egyéni csúcsa a paraerőemelő világbajnokságon

Címkék#vésztő#erőemelő szövetség#Gajdács Ferenc#paraerőemelő világbajnokság#Marvel Team SE

Egyéni csúcsot emelt vasárnap a kairói paraerőemelő világbajnokságon Gajdács Ferenc, a vésztői Marvel Team SE versenyzője – tájékoztatott Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke.

Gajdács Pál

A vésztői klub színeit képviselőt, az edzéseit a gyulai MuscleFit-ben végző Gajdács Ferenc 175 kg-os új egyéni rekorddal zárta a 88 kg-os kategóriát, megszerezve a 21. helyet. 

Gajdács Ferenc egyéni csúccsal debütált a paraerőemelő világbajnokságon Fotó: FB/Magyar Erőemelő Szövetség

– Először 170 kg-al próbálkozott, ami után a három fehér lámpa villant fel és ez azt jelentette, hogy tökéletes volt a gyakorlat. A 175 kg-os második kísérletét kettő egy arányban teljesítette, amivel új egyéni csúcsot állított be. A harmadik próbán a 177 kg is kinyomásra került, de a bírók sajnos elvették a gyakorlatot – számolt be Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke.

Az október 18-ig tartó esemény a sportág történetének első afrikai világbajnoksága, ahol 60 országból több mint 120 versenyző méri össze erejét. 

