Gajdács Ferenc egyéni csúcsa a paraerőemelő világbajnokságon

A vésztői klub színeit képviselőt, az edzéseit a gyulai MuscleFit-ben végző Gajdács Ferenc 175 kg-os új egyéni rekorddal zárta a 88 kg-os kategóriát, megszerezve a 21. helyet.

Gajdács Ferenc egyéni csúccsal debütált a paraerőemelő világbajnokságon Fotó: FB/Magyar Erőemelő Szövetség

– Először 170 kg-al próbálkozott, ami után a három fehér lámpa villant fel és ez azt jelentette, hogy tökéletes volt a gyakorlat. A 175 kg-os második kísérletét kettő egy arányban teljesítette, amivel új egyéni csúcsot állított be. A harmadik próbán a 177 kg is kinyomásra került, de a bírók sajnos elvették a gyakorlatot – számolt be Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke.

Az október 18-ig tartó esemény a sportág történetének első afrikai világbajnoksága, ahol 60 országból több mint 120 versenyző méri össze erejét.