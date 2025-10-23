október 23., csütörtök

Még mindig presztízsnek számít a sárréti rangadó

Bár sokak szerint megkopott, de még mindig maradt presztízse a sárréti rangadónak. Jelenleg a Füzesgyarmati SK és a Szeghalmi FC labdarúgó-csapata sem a dobogóért küzd a Békés vármegyei I. osztályban, de a szurkolók nagy része így is kitart kedvenceik mellett és várják a 11. forduló pénteki rangadóját.

Gajdács Pál

Az előző évben az alsóházi rájátszásban csatázó, s végül a 9. helyen záró, 2024 tavaszán még az NB III.-ban szereplő Füzesgyarmati SK negatív spirálban, hárommeccses nyeretlenségi szériában van. Az eddig 7 pontot szerző, jelenleg 8. csapat a Békés, a Kondoros és a Jamina együttesétől is egyformán 2–1-es vereséget szenvedett. Ezt szeretné megszakítani Boros Tibor vezetőedző távollétében az ezen a mérkőzésen Fábián Ottó Olivér edző által irányított gárda. 

Füzesgyarmati SK
A fehér mezes Füzesgyarmati SK hazai pályán az ősi rivális ellen szakítaná meg a negatív szériáját Archív fotó: Kiss Zoltán

Füzesgyarmati SK: bíznak a három pont megszerzésében

– A tabellán elfoglalt helyezésektől és a csapatok helyzetétől függetlenül azt gondolom, hogy mindig lesz presztízse a szomszédvári rangadónak, mivel a környékben sok embert megmozgat – mondta Fábián Ottó Olivér. – Jelen helyzetünkben két erős ellenféllel sikerült úgy szoros meccset játszanunk, hogy reális esély mutatkozott a pont vagy a pontok megszerzésére. Ha ezt a játékot át tudjuk vinni a pénteki mérkőzésre és fiataljaink közül mindenki a saját szintjét tudja hozni, otthon tudjuk tartani a három pontot Szeghalom ellen – bizakodott a füzesgyarmatiak trénere.

Nagy erőkkel készülnek az utoljára szeptember 20-án, a 6. fordulóban nyerő szeghalmiak is. A gyarmatiakat egy ponttal megelőzve a 7. helyen tanyázó együttes fiatal edzője, Kardos Ferenc Gergő szerint ez a mérkőzés – függetlenül a két csapat tabellán elfoglalt helyezésétől – mindent felülír. 

– Bár a legutóbbi négy mérkőzésen csak egy pontot szereztünk, mentálisan nincs rossz állapotban a csapat, a Jamina ellen nyerhettünk is volna és volt egy-két nem túl szerencsés játékvezető ítélet is.

Az edző hangsúlyozta, hogy ez a mérkőzés mindenkinek nagyon fontos. Vannak a játékoskeretben többen is, akik pályára léptek már néhány Füzesgyarmat–Szeghalom mérkőzésen. 

– A gyarmatiak is így vannak vele, de aki él és mozog, mindenkit próbálunk összedrótozni, hadrendbe állítani. A három pont megszerzésének reményében készülünk a találkozóra

 – tette hozzá Kardos Ferenc Gergő.

A 11. forduló programja

Október 24., péntek, 14.30: Füzesgyarmati SK–Szeghalmi FC, Mezőhegyesi SE–Dévaványai SE, Orosházi MTK-ULE–Békési FC, Nagyszénás SE–Kondorosi TE, Szarvasi FC–Gyomaendrődi FC. 

