A tabella élére ugrott a FISE-Újkígyós

A FISE-Újkígyós és a Békéscsaba DKSE találkozója sok kiállítást hozott, a hazaiak 20 (!), a vendégek 12 percet játszottak emberhátrányban és egy-egy játékost ki is zártak.

Borbély Leventét szorongatják a berettyóújfalui védők. Csapata, a CSIKO-Racing SE nyert, de a FISE-Újkígyós így is beelőzte a tabellán Fotó: Zsedényi Péter

A két vármegyei rivális, a CSIKO-Racing SE és a FISE-Újkígyós is győztesen hagyta el a pályát

Berettyó MSE–CSIKO-Racing SE Orosháza 21–25 (10–12)

NB II.-es kézilabda-mérkőzés. Férfi. Berettyóújfalu, 200 néző. Vezette: Bíró, Gadnai.

Orosháza: Tomozi – Pásztor M. 3 (1), Bán, Borbély, Simon, Hachbold 6 (2), Lászlai. Csere: Árgyelán 2 (kapus), Donka 4, Csányi R. 3, Héjja, Kovács M. 3, Míg 2, Valaczkai 1, Pásztor Á., Lovas 1. Játékos-edző: Héjja Ádám. A Berettyóújfalu legjobb dobója: Péter G. 13.

Kiállítások: 8, ill. 0 perc. Hétméteresek: 2/0, ill. 3/3.

Héjja Ádám: – Az első húsz perc katasztrófa volt, de utána feljavult a játékunk és a sok hiba ellenére behúztuk a meccset. Alapból nem vagyok elégedett, de két pozitív dolog mégis volt a mérkőzésen: az egyik az, hogy Árgyelán Nándi szuperül védett, a másik pedig, hogy elhoztuk a két pontot.

FISE-Újkígyós–Békéscsaba DKSE 47–22 (26–11)

NB II, férfi. Újkígyós, 100 néző. Vezette: Szalay, Tóbiás.

Újkígyós: Kecskeméti – ÁSÓS 5, MURÁNYI 11, Kádas V. 2, IVANICS 3, BALOGH J. 10 (3), Bordás. Csere: Domokos, Kiss N. (kapusok), KOCSOR 7, FARKAS B. 1, Tóth A. 1, Szabó G. 2, Lőrinczi 1, Gábor 4, Harangozó. Edző: Molnár Zoltán.

Békéscsaba: Olajos-Tóth – Ancsin, Szenográdi 6, dr. Petrovszki 9 (4), Vidovenyecz, Szabó B. 1, Istenes L. 1. Csere: Koczán (kapus), Nagy E. 1, Pálinkás, Karács 1, Beliczay 1, Morva T. 2. Edző: Felföldi Gábor.

Kiállítások: 20 perc+Gábor Bence kizárva, ill. 12 perc+Morva Tamás kizárva. Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4.

Molnár Zoltán: – Védekezésben és támadásban is nagyon kevés hibával játszottuk végig a mérkőzést.

Felföldi Gábor: – Próbáltuk megnehezíteni az Újkígyós dolgát, de ez sajnos nem sikerült.

Tisza Volán SC–Zengő Alföld Orosházi KC 29–27 (15–16)

NB II, férfi. Algyő, 100 néző. Vezette: Kovács I., Simó.

Orosháza: Lipták – Zalai 5, Morva Z. 7 (3), Kádas B. 2, Benkő 3, Branyiczki 4 (3), Tusjak 4. Csere: Juhász G. (kapus), Papp K., Losonc, Kádas N., Sántha, Kis B. 1, Andó, Kugyela 1, Spielberger. Játékos-edző: Losonc László. A Tisza Volán legjobb dobója: Diószegi 6, Babinszki 6 (4), Ferwagner 6 (1).