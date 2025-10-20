2 órája
A tabella élére ugrott a FISE-Újkígyós
A férfiaknál rendeztek komplett fordulót a hétvégén a kézilabda NB II.-ben, a gyulai női csapat a 6. fordulóból előrehozott mérkőzését játszotta le. A FISE-Újkígyós szinte tökéletes játékkal győzte le a sérülésekkel tizedelt Békéscsabát és két helyet ugorva a tabella élére állt.
A FISE-Újkígyós és a Békéscsaba DKSE találkozója sok kiállítást hozott, a hazaiak 20 (!), a vendégek 12 percet játszottak emberhátrányban és egy-egy játékost ki is zártak.
A két vármegyei rivális, a CSIKO-Racing SE és a FISE-Újkígyós is győztesen hagyta el a pályát
Berettyó MSE–CSIKO-Racing SE Orosháza 21–25 (10–12)
NB II.-es kézilabda-mérkőzés. Férfi. Berettyóújfalu, 200 néző. Vezette: Bíró, Gadnai.
Orosháza: Tomozi – Pásztor M. 3 (1), Bán, Borbély, Simon, Hachbold 6 (2), Lászlai. Csere: Árgyelán 2 (kapus), Donka 4, Csányi R. 3, Héjja, Kovács M. 3, Míg 2, Valaczkai 1, Pásztor Á., Lovas 1. Játékos-edző: Héjja Ádám. A Berettyóújfalu legjobb dobója: Péter G. 13.
Kiállítások: 8, ill. 0 perc. Hétméteresek: 2/0, ill. 3/3.
Héjja Ádám: – Az első húsz perc katasztrófa volt, de utána feljavult a játékunk és a sok hiba ellenére behúztuk a meccset. Alapból nem vagyok elégedett, de két pozitív dolog mégis volt a mérkőzésen: az egyik az, hogy Árgyelán Nándi szuperül védett, a másik pedig, hogy elhoztuk a két pontot.
FISE-Újkígyós–Békéscsaba DKSE 47–22 (26–11)
NB II, férfi. Újkígyós, 100 néző. Vezette: Szalay, Tóbiás.
Újkígyós: Kecskeméti – ÁSÓS 5, MURÁNYI 11, Kádas V. 2, IVANICS 3, BALOGH J. 10 (3), Bordás. Csere: Domokos, Kiss N. (kapusok), KOCSOR 7, FARKAS B. 1, Tóth A. 1, Szabó G. 2, Lőrinczi 1, Gábor 4, Harangozó. Edző: Molnár Zoltán.
Békéscsaba: Olajos-Tóth – Ancsin, Szenográdi 6, dr. Petrovszki 9 (4), Vidovenyecz, Szabó B. 1, Istenes L. 1. Csere: Koczán (kapus), Nagy E. 1, Pálinkás, Karács 1, Beliczay 1, Morva T. 2. Edző: Felföldi Gábor.
Kiállítások: 20 perc+Gábor Bence kizárva, ill. 12 perc+Morva Tamás kizárva. Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4.
Molnár Zoltán: – Védekezésben és támadásban is nagyon kevés hibával játszottuk végig a mérkőzést.
Felföldi Gábor: – Próbáltuk megnehezíteni az Újkígyós dolgát, de ez sajnos nem sikerült.
Tisza Volán SC–Zengő Alföld Orosházi KC 29–27 (15–16)
NB II, férfi. Algyő, 100 néző. Vezette: Kovács I., Simó.
Orosháza: Lipták – Zalai 5, Morva Z. 7 (3), Kádas B. 2, Benkő 3, Branyiczki 4 (3), Tusjak 4. Csere: Juhász G. (kapus), Papp K., Losonc, Kádas N., Sántha, Kis B. 1, Andó, Kugyela 1, Spielberger. Játékos-edző: Losonc László. A Tisza Volán legjobb dobója: Diószegi 6, Babinszki 6 (4), Ferwagner 6 (1).
Kiállítások: 10, ill. 12 perc. Hétméteresek: 7/5, ill. 9/6.
Losonc László: – Lassan és körülményesen kézilabdáztunk, a játék minden elemében alulteljesítettünk. Nagyon fontos két pont csúszott ki a kezünkből. Jókor jön a háromhetes szünet, hogy tudjuk rendezni a sorokat. Nagyon nehéz négy mérkőzés vár ránk, amiken pontokat kell szereznünk. Köszönjük a szurkolást!
A H csoport állása: 1. Újkígyós 8 pont (166–131), CSIKO-Racing SE Orosháza 8 (179–145), 3. Makó 8 (180–158), 4. Zengő Alföld OKC 6, 5. Túrkeve 4 (161–169), 6. Tisza Volán 4 (152–165), 7. Berettyó 2, 8. Békéscsaba 0.
A H csoport állása
- 1. Újkígyós 8 pont (166–131)
- 2. CSIKO-Racing SE Orosháza 8 (179–145)
- 3. Makó 8 (180–158)
- 4. Zengő Alföld OKC 6
- 5. Túrkeve 4 (161–169)
- 6. Tisza Volán 4 (152–165)
- 7. Berettyó 2
- 8. Békéscsaba
Kispest NKK–CZ-Gyulasport NKft. 19–26 (10–13)
NB II, női. Budapest, 50 néző. Vezette: Osvai Gréta, Rubint Alexandra Krisztina.
Gyula: MIKE – Szabó K. 4, TARKOVÁCS R. 3, KOVÁCS SZÓFIA 10 (4), Szögi 2, Petri 5 (1), Nagy P. Csere: Triffa, Juhász P. (kapusok), Szabó J., Ilyés 2, Hemdi, Gelegonya, Macsári. Edző: Zöldi-Tóth Katalin. A Kispest legjobb dobója: Gyebrovszki 6.
Kiállítások: 4, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 9/5.
Zöldi-Tóth Katalin: – Sikerült javítani a játékunkon, elsősorban a védekezésünkön. Furcsa érzés, hogy egyik héten még bizonytalanok vagyunk abban, mit és hogyan kellene csinálni, a következő alkalommal pedig szinte extrán működik minden. Külön öröm, hogy a fiatal Tarkovács Réka szinte már felnőtt szinten tudott teljesíteni. Ez erőt kell, hogy adjon: van hova építkeznünk a fiatalabb játékosokkal is.
A D csoport állása
- 1. Kispest 8 (171–127, 5 mérk.)
- 2. Kecskemét 8 (176–139, 5)
- 3. Inárcs-Örkény 8 (136–107, 4)
- 4. Gyula 8 (183–166, 6)
- 5. Zengő Alföld OKC 6 (140–91, 4)
- 6. Algyő 6 (161–159, 5)
- 7. Vecsés 4 (126–113, 4)
- 8. Tisza Volán 4 (127–123, 4)
- 9. Szarvas 4 (117–133, 4)
- 10. Nemesnádudvar 4 (108–131, 4)
- 11. Mezőtúr 2 (5)
- 12. K. Szeged SE 0 (101–129, 4)
- 3. Gyál 0 (97–140, 4)
- 14. Alsónémedi 0 (97–155, 4).
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!