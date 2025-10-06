október 6., hétfő

Kézilabda

51 perce

Orosházi csapatok nyerték a három Békés vármegyei rangadót - galériával

Címkék#kézilabda#csapat#CSIKO SE#meccs#Újkígyós#Békéscsaba

A rangadók hétvégéje volt az NB II.-es kézilabda-bajnokságokban, a férfiaknál kettőt, a hölgyeknél egyet rendeztek. Az uraknál a CSIKO-Racing SE a második félidő közepén fordította meg az eredményt a FISE-Újkígyós otthonában egy parázs csatában. Az orosházi Zengő Alföld mindkét csapata idegenben nyert, a férfiak Békéscsabán, a nők Gyulán.

Gajdács Pál

A FISE-Újkígyós a második félidőt már edzői irányítás nélkül játszotta le, mivel a szünet előtt Molnár Zoltánt reklamálás miatt piros lappal kiállította játékvezető. 

FISE-Újkígyós
Parázs meccset vívott egymással a CSIKO SE és a pirosmezes FISE-Újkígyós, csatájukat a vendég orosháziak nyerték Fotó: Zsedényi Péter

Edzőjét a veszítette a második félidőre a FISE-Újkígyós

FISE-Újkígyós–CSIKO-Racing SE Orosháza 28–33 (12–11) 

NB II.-es kézilabda-mérkőzés. Férfi. Újkígyós, 200 néző. Vezette: Móczár, Parádi.

Újkígyós: Kecskeméti – Ásós 4 (1), Murányi 4, Gábor 2, KOCSOR 2, BALOGH J. 10 (2), Bordás. Csere: Domokos, Kiss N. (kapusok), Lőrinczi, Endrei, Kádas V., Ivanics, Harangozó, FARKAS B. 6, Tóth A. Edző: Molnár Zoltán. 

Orosháza: Majdán – Bán 3, Pásztor M. 8 (2), Borbély, Simon, Hachbold 7 (3), Lászlai 5. Cserék: Pajkó (kapus), Valaczkai 2, Donka, Nadicsán 2, Héjja, Kovács M., Míg 4, Pásztor Á., Lovas 2. Játékos-edző: Héjja Ádám.

Kiállítások: 8 perc+Molnár Zoltán edző kizárva, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 5/5.

Molnár Zoltán: –

 Kritikán alulinak tartom ezt a játékvezetést. Két jó csapat mérkőzését így elrontani katasztrofálisnak tartom.

Héjja Ádám: – Büszke vagyok a srácokra! Egy nagy és nehéz mérkőzést tudtunk megnyerni idegenben. Rosszul sikerült félidő után sikerült megmutatni mindenkinek, hogy ennek a csapatnak milyen is a karaktere, és hogy csapatként mindenre képes. A szuper hangulatot pedig külön köszönjük a szurkolóinknak!

Békéscsaba DKSE–Zengő Alföld Orosházi KC 28–40 (11–18) 

NB II, férfi. Békéscsaba, 70 néző. Vezette: Nagy L., Szekeres. 

Békéscsaba: Olajos-Tóth – Frisnyicz 2, Nagy E. 1, dr. Petrovszki 8 (4), Vidovenyecz 3, Morva R. 3, Istenes L. 2. Csere: Anderlik (kapus) 1, Pap A. 2, Fábián, Karács, Beliczay 5, Morva T. 1. Edző: Felföldi Gábor. 

Orosháza: Lipták – Zalai 10, Morva Z. 7 (2), Kádas N. 4, Kis B., Branyiczki 2, Tusjak. Csere: Juhász (kapus), Papp K. 2, Losonc 1, Sántha, Benkő 2, Mondzinger, Kádas B. 3, Kugyela 2, Bíró B. 7. Játékos-edző: Losonc László. 

Kiállítások: 2, ill. 2 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 3/2. 

Felföldi Gábor: – A támadásban elkövetett hibáinkat lerohanással gyorsan megbüntette az ellenfél, ez okozta a nagy arányú különbséget. 

Losonc László: – Végig koncentráltan, fegyelmezetten játszottunk, és igyekeztünk megvalósítani mindent, amit előzetesen megbeszéltünk. Végig vezettünk, miközben többféle védekezési variációt is kipróbáltunk. Külön öröm, hogy fiataljaink bátran és eredményesen szálltak be a játékba. Köszönjük a szurkolást! 

A H csoport állása: 

  • 1. Zengő Alföld OKC 4 pont (98–84)
  • 2. Túrkeve 4 (104–93
  •  3. CSIKO 4 (110–101)
  • 4. Újkígyós 4 (90–85)
  • 5. Makó 4 (95–97)
  • 6. Tisza Volán 2 (98–95)
  • 7. Berettyó 2 (76–89)
  • 8. Békéscsaba 0

CZ-Gyulasport–Zengő Alföld Orosházi KA 21–35 (10–13) 

NB II, női. Gyula, 150 néző. Vezette: Herceg, Piller. 

Gyula: Mike – Szabó K. 2, Gelegonya 1, Ilyés 4, Szögi 6, Kovács Sz. 5 (1), Nagy P. Csere: Triffa, JUHÁSZ P. (kapusok), Szabó J., Tarkovács R. 1, Petri 2 (1). Edző: Zöldi-Tóth Katalin. 

Orosháza: Madera-Domokos – Pécsi 9, Polics, Zavaczki 1, Kecskeméti 4, Vámosi 8 (3), Leczkési 3. Csere: Antal (kapus), Andrékó, Bíró P., Csernyeczki 1, Jáhn 1, Bedron 5, Patyi 3, Horváth B., Sándor. Edző: Papp László. 

Kiállítások: 8, ill. 12 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3.

Zöldi-Tóth Katalin: – Tisztában voltunk vele, hogy egy bajnokesélyes csapatot fogadunk. Amíg erővel bírtuk, addig sikerült partiban maradnunk, de a rövid kispad miatt egy ilyen szintű találkozón nehezebb volt tartani a tempót. A mi céljaink mások, mint az ellenfélé, de kevesebb hibát kell elkövetni. 

Papp László: – Védekezés, koncentráció, helyzetkihasználás… bárcsak mindig ilyen egyszerű lenne. 

Ha kellett, ilyen szigorúan védekeztek az orosháziak a gyulai csapat ellen Fotó: Kiss Zoltán

CZ-Gyulasport–Zengő Alföld Orosházi KA 21–35

Fotók: Kiss Zoltán

Kispest NKK–Szarvasi NKK 49–25 (25–9) 

NB II, női. Budapest, Soroksár, 70 néző. Vezette: Gulyás Lenke, Kolics Viktória. 

Szarvas: Skorka – Trnyik 2, Urbaniczki 4, Tasgyik 3, Szöllősi 4, Majoros 5 (4), Pétervári 3. Csere: Bakró (kapus), Nyerges, Jani, Barna 1, Benke, Fodor 1, Csillik 1, Kiss F. 1. Edző: Kaliczka László. A Kispest legjobb dobója: Bakacsi 9.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 4/4.

Kaliczka László: – Túlzottan tiszteltük az ellenfelünket és adtunk neki egy félidőnyi előnyt. A második felvonásban csak kozmetikázni tudtuk az eredményt. Nincs idő kesergésre, jövő héten lesz alkalmunk javítani. 

A D csoport állása: 

  • 1. Kecskemét 6 (113–76)
  • 2. Kispest 6 (107–77)
  • 3. Inárcs-Örkény 6 (102–75)
  • 4. Gyula 6 (125–112)
  • 5. Zengő Alföld OKC 4 (109–65)
  • 6. Vecsés 4 (94–80),
  • 7. Algyő 4 (94–90)
  • 8. Tisza Volán 2 (94–91)
  • 9. Szarvas 2 (90–108)
  • 10. Mezőtúr 2 (110–135)
  • 11. Nemesnádudvar 2 (77–102)
  • 12. K. Szeged 0 (72–98)
  • 13. Alsónémedi 0 (73–110)
  • 14. Gyál 0 (72–113)

 

 

