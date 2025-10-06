Orosházi csapatok nyerték a három Békés vármegyei rangadót - galériával

A FISE-Újkígyós a második félidőt már edzői irányítás nélkül játszotta le, mivel a szünet előtt Molnár Zoltánt reklamálás miatt piros lappal kiállította játékvezető.

Parázs meccset vívott egymással a CSIKO SE és a pirosmezes FISE-Újkígyós, csatájukat a vendég orosháziak nyerték Fotó: Zsedényi Péter

Edzőjét a veszítette a második félidőre a FISE-Újkígyós

FISE-Újkígyós–CSIKO-Racing SE Orosháza 28–33 (12–11)

NB II.-es kézilabda-mérkőzés. Férfi. Újkígyós, 200 néző. Vezette: Móczár, Parádi.

Újkígyós: Kecskeméti – Ásós 4 (1), Murányi 4, Gábor 2, KOCSOR 2, BALOGH J. 10 (2), Bordás. Csere: Domokos, Kiss N. (kapusok), Lőrinczi, Endrei, Kádas V., Ivanics, Harangozó, FARKAS B. 6, Tóth A. Edző: Molnár Zoltán.

Orosháza: Majdán – Bán 3, Pásztor M. 8 (2), Borbély, Simon, Hachbold 7 (3), Lászlai 5. Cserék: Pajkó (kapus), Valaczkai 2, Donka, Nadicsán 2, Héjja, Kovács M., Míg 4, Pásztor Á., Lovas 2. Játékos-edző: Héjja Ádám.

Kiállítások: 8 perc+Molnár Zoltán edző kizárva, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 5/5.

Molnár Zoltán: –

Kritikán alulinak tartom ezt a játékvezetést. Két jó csapat mérkőzését így elrontani katasztrofálisnak tartom.

Héjja Ádám: – Büszke vagyok a srácokra! Egy nagy és nehéz mérkőzést tudtunk megnyerni idegenben. Rosszul sikerült félidő után sikerült megmutatni mindenkinek, hogy ennek a csapatnak milyen is a karaktere, és hogy csapatként mindenre képes. A szuper hangulatot pedig külön köszönjük a szurkolóinknak!

Békéscsaba DKSE–Zengő Alföld Orosházi KC 28–40 (11–18)

NB II, férfi. Békéscsaba, 70 néző. Vezette: Nagy L., Szekeres.

Békéscsaba: Olajos-Tóth – Frisnyicz 2, Nagy E. 1, dr. Petrovszki 8 (4), Vidovenyecz 3, Morva R. 3, Istenes L. 2. Csere: Anderlik (kapus) 1, Pap A. 2, Fábián, Karács, Beliczay 5, Morva T. 1. Edző: Felföldi Gábor.

Orosháza: Lipták – Zalai 10, Morva Z. 7 (2), Kádas N. 4, Kis B., Branyiczki 2, Tusjak. Csere: Juhász (kapus), Papp K. 2, Losonc 1, Sántha, Benkő 2, Mondzinger, Kádas B. 3, Kugyela 2, Bíró B. 7. Játékos-edző: Losonc László.

Kiállítások: 2, ill. 2 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 3/2.

Felföldi Gábor: – A támadásban elkövetett hibáinkat lerohanással gyorsan megbüntette az ellenfél, ez okozta a nagy arányú különbséget.