Fergeteges hangulat, pazar gyomaendrődi szereplés

Gergely Orsolya, a KörösFit DSE edzője arról számolt be, hogy egy hihetetlenül jó hangulatú versenyen szerepeltek a tanítványai.

A KörösFit DSE Budapesten sikeres csapata

Fotó: KörösFit DSE

– A döntőben a dance kategória legjobbjai gyűltek össze. Nagyon büszkék vagyunk minden versenyzőnkre, az egész csapat fantasztikusat teljesített!

A KörösFit DSE eredményei. Dance A. IX. kcs.: 1. Gombkötő Zsófia. VII. kcs.: 6. Tóth Kamilla. V. kcs.: 1. Szendrei Hanna.

Dance B. III. kcs.: 3. Hornok Dalma. V. kcs.: 5. Sócó Boglárka. Dance show. IV. kcs.: 4. Boszorkányok (Hoffman Hanna, Samu Hanna, Somogyi Dorina, Tóth Kamilla). II. kcs.: 5. Pál utcai lányok (Feke Zelina, Félix Lia, Kocsis Janka, Orovecz Lotti, Vatai Boglárka).