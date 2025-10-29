1 órája
Biztosan jutott a tizenhat közé a Ferencváros a Békéscsaba ellen - videóval
Az esélyesebb Ferencváros labdarúgó-csapata biztosan, 4–0-ra verte hazai pályán a Békéscsabát szerdán és bejutott a Magyar Kupa legjobb tizenhat csapata közé.
A Ferencváros már a második percben tesztelte a csabai kaput, egy szöglet után röviden kitett labdát Romao 17 méterről lőtt a felső lécre.
A másik oldalon egy vérszegény fejes jelentette a meccs első kísérletét, ami elkerülte a kaput. A csabaiak 5-3-2-es biztonsági felállást választottak erre a mérkőzésre, a védekezést előnyben részesítve. A Fradi labdabirtoklási fölénye szögletekben merült ki az első negyedórában. Azt követően pedig valamelyest alább is hagyott a nyomás, de éppen ekkor jött a zöld-fehérek vezető gólja, melyet Joseph szerzett, kihasználva az Előre védőinek helyezkedési hiányosságát. Öt minutával később a másik szélen hibáztak bele a csabaiak, ezt pedig Pesics büntette. Labdabirtoklás tekintetében a félidő utolsó negyedórájában is billentették a pályát a házigazdák, Zachariessen révén pedig szépségdíjas találattal vonulhattak pihenőre.
A második félidő elején egy időre megmaradta házigazdák lendülete, később azonban már inkább a hétvégére tartalékoltak. A vendégek is felszabadultabban teljesítettek, többször eljutottak Radnóti kapujáig is, ám a befejezésekre nem hagytak lehetőséget a védők. Az utolsó húsz percre visszavett a hazai együttes, ennek ellenére a 73. percben a frissen beálló Csató Martinnak a gólvonalról kellett fejjel mentenie, a labda már túlszállt Póseren. A meccs végére is maradt csattanó, az ambiciózus Joseph a hosszabbításra is megőrizte motiváltságát.
24. perc: Abu Fani emelt Joseph-hez, aki mellel megszelídítette a labdát és 12 méterről, jobbról Póser mellett a a jobb alsó sarokba vágta a labdát, 1–0.
29. perc: O'Dowda cselezte ki Hodonickit az alapvonal közelében, majd pontosan játszott középre Pesicshez, aki 4 méterről ballal a kapu közepébe belsőzte a labdát, 2–0.
45. perc: Szalai a saját térfeléről a felezővonal közeléből ívelt remekül Zachariassen elé, aki betört a 16-oson belülre, majd 11 méterről finom mozdulattal jobb külsővel a kilépő Póser fölött a bal alsó sarokba emelt, 3–0.
90+2. perc: Joseph kapott remek labdát Yusuftól, aki a 16-oson belül egy csellel becsapta Csatót, majd 8 méterről ballal a jobb alsó sarokba lőtt, 4–0.
Robbie Keane: – Ellenfelünket tisztelve megfelelő tempóban futballoztunk. A következő napokban a regeneráción lesz a hangsúly, hogy jó állapotban várjuk a hétvégi bajnoki mérkőzést.
Csató Sándor: – Jó lett volna több helyzetet kialakítani és többször kapura lőni, de így is tisztességesen helytálltunk a magasabb szintet képviselő Ferencváros otthonában.
Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre 4–0 (3–0)
Magyar Kupa labdarúgó-mérkőzés. Budapest, Groupama Aréna, 6493 néző. Vezette: Berke Balázs (Bornemissza Norbert, Garai Péter).
Ferencváros: Radnóti – Szalai G., Gartenmann (Raemaekers, 46.), Ötvös (Madarász, 46.) – Zachariessen, Levi, Abu Fani (Arzani, 71.), Romao, O’Dowda (Lisztes, 63.) – Joseph, Pesics (Yusuf, 71.). Vezetőedző: Robbie Keane.
Békéscsaba: Póser – Hodonicki (Balla, 80.), Kovács G. (Csató M., 63.), Viczián, Kuzma, Kotula – Szabó B., Zsolnai, Pelles (Pusztai, 71.) – Borsos (Daru, 63.), Kóródi (Harsányi, 71.). Vezetőedző: Csató Sándor.
Gólszerző: Joseph (24., 90+2.)), Pesics (29.), Zachariessen (45+1.).
Sárga lap: Zsolnai (31.),