Biztosan jutott a tizenhat közé a Ferencváros a Békéscsaba ellen - videóval

A Ferencváros már a második percben tesztelte a csabai kaput, egy szöglet után röviden kitett labdát Romao 17 méterről lőtt a felső lécre.

Lenny Joseph lőtte a Ferencváros első gólját

Fotó: Fradi.hu

A másik oldalon egy vérszegény fejes jelentette a meccs első kísérletét, ami elkerülte a kaput. A csabaiak 5-3-2-es biztonsági felállást választottak erre a mérkőzésre, a védekezést előnyben részesítve. A Fradi labdabirtoklási fölénye szögletekben merült ki az első negyedórában. Azt követően pedig valamelyest alább is hagyott a nyomás, de éppen ekkor jött a zöld-fehérek vezető gólja, melyet Joseph szerzett, kihasználva az Előre védőinek helyezkedési hiányosságát. Öt minutával később a másik szélen hibáztak bele a csabaiak, ezt pedig Pesics büntette. Labdabirtoklás tekintetében a félidő utolsó negyedórájában is billentették a pályát a házigazdák, Zachariessen révén pedig szépségdíjas találattal vonulhattak pihenőre.

A második félidő elején egy időre megmaradta házigazdák lendülete, később azonban már inkább a hétvégére tartalékoltak. A vendégek is felszabadultabban teljesítettek, többször eljutottak Radnóti kapujáig is, ám a befejezésekre nem hagytak lehetőséget a védők. Az utolsó húsz percre visszavett a hazai együttes, ennek ellenére a 73. percben a frissen beálló Csató Martinnak a gólvonalról kellett fejjel mentenie, a labda már túlszállt Póseren. A meccs végére is maradt csattanó, az ambiciózus Joseph a hosszabbításra is megőrizte motiváltságát.

24. perc: Abu Fani emelt Joseph-hez, aki mellel megszelídítette a labdát és 12 méterről, jobbról Póser mellett a a jobb alsó sarokba vágta a labdát, 1–0.

29. perc: O'Dowda cselezte ki Hodonickit az alapvonal közelében, majd pontosan játszott középre Pesicshez, aki 4 méterről ballal a kapu közepébe belsőzte a labdát, 2–0.

45. perc: Szalai a saját térfeléről a felezővonal közeléből ívelt remekül Zachariassen elé, aki betört a 16-oson belülre, majd 11 méterről finom mozdulattal jobb külsővel a kilépő Póser fölött a bal alsó sarokba emelt, 3–0.

90+2. perc: Joseph kapott remek labdát Yusuftól, aki a 16-oson belül egy csellel becsapta Csatót, majd 8 méterről ballal a jobb alsó sarokba lőtt, 4–0.