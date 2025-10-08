Nem múlott el nyomtalanul a rangadó

A VSE-MFC a nézők mérkőzés utáni diszkriminatív viselkedése miatt 80 000 forint pénzbüntetést kapott és a következő bajnokin az egyes számú asszisztens mögötti nézőtérre sem engedhet be nézőt. A Doboznak játékosai színes lap gyűjteménye miatt 15 000, a Tótkomlósnak ugyanezért 20 000 forintot kell befizetnie.

A kiállított labdarúgók közül Halász Zsombor (Orosháza U19) és Tóth Gábor (Elek U19) 3-3, Endrefalvi Erik (Gyomaendrőd) 2, Csuzi Tamás (Battonya U15), Varga Milán (Mezőhegyes U15), Frankó Márk (Szabadkígyós), Kocsis Balázs, Asztalos Balázs, Jámbor Gábor (mindhárom Tótkomlós), Csabai Dániel (Tótkomlós U19), Simon Barnabás (Mezőkovácsháza U19) és Farkas Martin (Nagyszénás) egy-egy bajnoki mérkőzésről lett eltiltva.