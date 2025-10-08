október 8., szerda

Labdarúgás

3 órája

Nem múlott el nyomtalanul a rangadó

Címkék#fegyelmi határozatok#pénzbüntetés#piros lap#eltiltás

Nem múlott el nyomtalanul a II. osztályú labdarúgó-bajnokság rangadója. A házigazda Végegyháza-Magyarbánhegyes és a vendég Doboz sem úszta meg pénzbüntetés nélkül. Mindez az MLSZ területi igazgatóság értesítőjéből derül ki.

Bakulya Mihály
Nem múlott el nyomtalanul a rangadó

A VSE-MFC a nézők mérkőzés utáni diszkriminatív viselkedése miatt 80 000 forint pénzbüntetést kapott és a következő bajnokin az egyes számú asszisztens mögötti nézőtérre sem engedhet be nézőt. A Doboznak játékosai színes lap gyűjteménye miatt 15 000, a Tótkomlósnak ugyanezért 20 000 forintot kell befizetnie. 

A kiállított labdarúgók közül Halász Zsombor (Orosháza U19) és Tóth Gábor (Elek U19) 3-3, Endrefalvi Erik (Gyomaendrőd) 2, Csuzi Tamás (Battonya U15), Varga Milán (Mezőhegyes U15), Frankó Márk (Szabadkígyós), Kocsis Balázs, Asztalos Balázs, Jámbor Gábor (mindhárom Tótkomlós), Csabai Dániel (Tótkomlós U19), Simon Barnabás (Mezőkovácsháza U19) és Farkas Martin (Nagyszénás) egy-egy bajnoki mérkőzésről lett eltiltva.

 

