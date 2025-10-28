október 28., kedd

Tenisz

1 órája

Európa ötödik legjobb teniszezője Mokán István Damján

Címkék#Mokán István Damján#Tennis Europe Masters#verseny#győzelem

Csoportjában a 3. helyen végzett egy győzelemmel és két vereséggel, így az ötödik helyért játszhatott a békéscsabai Mokán István Damján a Tennis Europe Masters versenyén az U16-os teniszezők között, Monte-Carlóban.

Gajdács Pál

A tornát bravúros győzelemmel kezdte Mokán, miután szett- és brékhátrányból fordítva 2:6, 6:4, 6:3-ra legyőzte a 2. kiemelt lett balkezest, Eriks Valeinist. A folytatás viszont nehezebbnek bizonyult: a szlovén Ceramilac ellen három szettben maradt alul. A harmadik mérkőzésén az ITF junior világranglistán 28. Savva Rybkin várt rá és az egy évvel idősebb orosz fiú ellen sikerült jó meccset játszania (2:6, 5:7). 

Mokán István Damján megnyerte a helyosztót és ötödik lett Monte-Carlóban Fotó: huntennis.hu

Az 5. helyért lejátszott helyosztót viszont megnyerte a viharsarki teniszező, aki a lengyel Sebastian Tejerina ellen 6:2, 6:4-re győzött.

Európa legjobb U16-os teniszezője a fiúknál Savva Rybkin lett, aki négy éve az U12-ben is nyert és tőle kapott ki a csoportban Mokán István Damján.


 

 

