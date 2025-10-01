1 órája
Az Orosháza várhat ellenfelet a Magyar Kupában
A Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia kézilabda-csapata jutott be a női Magyar Kupa 3. fordulójába. A hazai pályán küzdő orosháziak a kupában ismét a fiatal csapatukat szerepeltető NB I. B-s Tappe-Békéscsabai Előre NKSE-t ütötték el a következő fordulótól.
Ahogy szeptember elején a Szegedi NKE ellen az 1. fordulóban, úgy szerdán az NB II.-es Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia otthonában is az Osgyán Bence irányította utánpótláskorú játékosokat léptetett pályára az Előre, a felnőttekkel készülő keretből mindössze Koós Réka, Vida Csenge és Deme Liliána tartott a csapattal Orosházára. Azt a mérkőzést egy utolsó másodperces góllal mentette döntetlenre a Csaba, s jutott tovább.
Az Orosháza megérdemelten verte az Előre fiatal csapatát és jutott tovább
Szerdán már messzebb volt ettől a lila-fehér együttes. Az NB I-es tapasztalattal rendelkező játékosokat is szerepeltető orosháziak az első negyedóra után ledolgozták minimális hátrányukat és a félidő végéig négy gólos előnyre tettek szert.
Szünet után próbált felzárkózni a Békéscsaba (35. p.: 16–15), de a hazai csapat a 40. perc után fokozta a tempót, s előnyét folyamatosan növelve győzött és megérdemelten jutott tovább a Magyar Kupa 3. fordulójába.
Papp László: – A győzelmet a helyén kell kezelni, hiszen a Békéscsaba utánpótláscsapattal érkezett. Mi is úgy készültünk, hogy inkább a fiatalok kapjanak lehetőséget, és az első negyedóra kivételével ez meg is valósult. Tetszett a lendületünk és az, hogy rengeteg gólt szereztünk. Bízom benne, hogy mindenkinek hasznos felkészülést jelentett ez a találkozó a bajnoki mérkőzések előtt.
Osgyán Bence: – Nekünk ez egy jutalommérkőzés volt. Tizenhat harcos érkezett ma Orosházára: két játékos a felnőttből, hat az ifiből és nyolc serdülőkorú kézilabdázó játszott. Mindent megtettünk, a hozzáállással, az akarattal elégedett vagyok. Ellenfelünk fizikálisan, taktikailag előrébb tart nálunk, többen NB I. B-s és NB I-es rutinnal rendelkeznek. Büszke vagyok a lányokra!
Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 31–23 (16–12)
Magyar Kupa női mérkőzés, 2. forduló. Orosháza, 150 néző.
V.: Kincses, Leiter.
Orosháza: Antal – Jáhn 2, Bedron 7 (1), Zavaczki 5 (2), Kecskeméti, Vámosi 3 (1), Andrékó 1. Csere: Madera-Domokos (kapus), Polics, Patyi 5, Csernyeczki 3, Janó 5, Leczkési, Horváth B., Sándor, Vincze. Edző: Papp László.
Békéscsaba: Petrovszki – Tóth-Kovács 2, Deme 5, Osgyán 3 (1), Koós 5, Baukó N., Kovács K. Csere: Pap (kapus), Katona 3 (3), Kiss M. 1, Szilágyi, Vida, Baukó A., Kraszkó 1, Borbély P. 2, Zsittnyán 1. Edző: Osgyán Bence.
Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 7/4.