Az Orosháza várhat ellenfelet a Magyar Kupában

Ahogy szeptember elején a Szegedi NKE ellen az 1. fordulóban, úgy szerdán az NB II.-es Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia otthonában is az Osgyán Bence irányította utánpótláskorú játékosokat léptetett pályára az Előre, a felnőttekkel készülő keretből mindössze Koós Réka, Vida Csenge és Deme Liliána tartott a csapattal Orosházára. Azt a mérkőzést egy utolsó másodperces góllal mentette döntetlenre a Csaba, s jutott tovább.

Az Előre NKSE fiataljainak lelkesedése nezúttal nem volt elég a rutinos játékosokat is felvonultató Orosháza ellen.

Fotó: FB/Előre NKSE

Az Orosháza megérdemelten verte az Előre fiatal csapatát és jutott tovább

Szerdán már messzebb volt ettől a lila-fehér együttes. Az NB I-es tapasztalattal rendelkező játékosokat is szerepeltető orosháziak az első negyedóra után ledolgozták minimális hátrányukat és a félidő végéig négy gólos előnyre tettek szert.

Szünet után próbált felzárkózni a Békéscsaba (35. p.: 16–15), de a hazai csapat a 40. perc után fokozta a tempót, s előnyét folyamatosan növelve győzött és megérdemelten jutott tovább a Magyar Kupa 3. fordulójába.

Papp László: – A győzelmet a helyén kell kezelni, hiszen a Békéscsaba utánpótláscsapattal érkezett. Mi is úgy készültünk, hogy inkább a fiatalok kapjanak lehetőséget, és az első negyedóra kivételével ez meg is valósult. Tetszett a lendületünk és az, hogy rengeteg gólt szereztünk. Bízom benne, hogy mindenkinek hasznos felkészülést jelentett ez a találkozó a bajnoki mérkőzések előtt.

Osgyán Bence: – Nekünk ez egy jutalommérkőzés volt. Tizenhat harcos érkezett ma Orosházára: két játékos a felnőttből, hat az ifiből és nyolc serdülőkorú kézilabdázó játszott. Mindent megtettünk, a hozzáállással, az akarattal elégedett vagyok. Ellenfelünk fizikálisan, taktikailag előrébb tart nálunk, többen NB I. B-s és NB I-es rutinnal rendelkeznek. Büszke vagyok a lányokra!

Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 31–23 (16–12)

Magyar Kupa női mérkőzés, 2. forduló. Orosháza, 150 néző.

V.: Kincses, Leiter.

Orosháza: Antal – Jáhn 2, Bedron 7 (1), Zavaczki 5 (2), Kecskeméti, Vámosi 3 (1), Andrékó 1. Csere: Madera-Domokos (kapus), Polics, Patyi 5, Csernyeczki 3, Janó 5, Leczkési, Horváth B., Sándor, Vincze. Edző: Papp László.