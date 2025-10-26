1 órája
Megvoltak a csabai helyzetek, és a hibák is - galériával
Az NB III.-as labdarúgó-bajnokság vasárnapi 13. fordulójában hazai pályán maradt pont nélkül a vármegyeszékhelyi együttes. Az Előre II. a Vasas tartalékjait fogadta, amely korán vezetést szerzett, a második félidőben pedig rátapintott a lilák gyengéire. Balog Zsolt tanítványai zsinórban az ötödik bajnokin maradtak nyeretlenek.
Az Előre II. számára rosszabbul nem is indulhatott volna a meccs, hiszen már a 3. percben hátrányba került, amikor egy szögletet Jován csúsztatott fejjel a kapujába, 0–1.
A folytatás küzdelmes mezőnyjátékot hozott, kevés lehetőséggel. Valamivel a hazaiak kezdeményeztek többet, de ebből nem tudtak tőkét kovácsolni maguknak.
A második félidő is arról szólt egy ideig, hogy a csabaiak próbálták ledolgozni a hátrányukat. Ennek érdekében időnként túlságosan is kinyíltak, ezt használta ki a Vasas a 61. percben, amikor egy kontra végén Sus megduplázta csapata előnyét, 0–2. A 76. minutában végleg eldőlt a meccs kimenetele, Balogh egy középre emelt, felperdült labdát pár lépésről fejelt a hálóba, 0–3.
Jó: senki, ill. Rab, Sus, Balogh Á., Ottucsák.
Balog Zsolt: – Ismét sikerült megveretünk magunkat. Korán vezetést szerzett a Vasas, és hiába voltak lehetőségeink az egyenlítéshez, azokkal nem tudtunk élni. A második félidőben egy saját szögletet követő kontrából ismét betalált ellenfelünk, azzal pedig el is döntötte a meccset.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Békéscsaba 1912 Előre II.–Vasas FC II. 0–3 (0–1)
NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Kiss Dávid (Dudás Vilmos, Rigó Viktória).
Békéscsaba II.: Tóth P. – Komáromi (Brecska), Bacsa, Harmati, Papp Zs., Molnár M. (Sirokmán), Maronyay (Nagy M.), Mágocsi, Kurai (Német G.), Sármány, Oláh Á. (Dávid). Vezetőedző: Balog Zsolt.
Vasas FC II.: Sági – Magyar M. (Szabó L.), Puskás, Feledy, Szabó B., Forgó (Hajós), Rab, Ottucsák, Vincze (Balogh Á.), Jován (Kátai), Csánk-Takács (Sus). Vezetőedző: László András.
Gólszerző: Jován (3.), Sus (61.), Balogh Á. (76.).
Békéscsaba 1912 Előre II.–Vasas FC II. 0–3 (0–1)Fotók: Kiss Zoltán
Ikerlányok töltöttek, ikerfiúk udvaroltak: Csabán mindenki gyúrt, aki mozgott – galériával, videóval
Pontvesztésként és pontszerzésként is megélhették