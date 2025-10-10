Sorstársak találkoznak a 4-es honvéd utcában

Az Előre II. labdarúgói és a vendégei között sok a hasonlóság.

A gyulaiak már túl vannak a szegedi fiókcsapaton, most az Előre II. együttesén a sor. Fotó: Bencsik Ádám

Mindkét gárda újonc, fiókcsapatként azonos szabályok vonatkoznak rájuk, a tabellán mindössze egyetlen pont választja el őket, ráadásul legutóbb nagy vereségbe szaladtak bele, lenne tehát mit javítaniuk.

Sok a hasonlóság az Előre II. és a vendégei között

– Két dolog elengedhetetlen a sikeres szerepléshez. Hatékonyabbnak kell lennünk az ellenfél kapuja előtt, illetve a egyéni hibákat minimálisra redukálnunk, mert ezek okozták a BKV Előre elleni legutóbbi kudarcot. Most az NB II.-es bajnokság szünete miatt masszívabb kerettel tudunk kiállni, bár ez nyilván az ellenfélre is igaz lesz. Kozmetikáznunk kellene a hazai teljesítményt, pszichésen fontos lenne, hogy elkerüljünk a kieső helyről, mert kell a játékosoknak a sikerélmény, hogy bízzanak az elvégzett munkában. Bízom abban, hogy az összeszokatlanságot tudjuk majd kompenzálni az egyéni képességekkel, és győztesen hagyhatjuk el a pályát! – mondta a meccsel kapcsolatban Balog Zsolt, a csabaiak vezetőedzője.

A Termál FC őszi negyedik, zsinórban pedig a harmadik fővárosi túrája előtt áll, most először pedig a Dunán is átkel. A héten edzőt váltó ellenfél várja a harmadosztály listavezetőjét, melynél a jelek szerint nem elégszenek meg a középszerűséggel.

Lesznek visszatérők és hiányzók is a gyulaiaknál

– Az eltervezett menetrend szerint zajlott a heti munka, örömteli volt, hogy hosszabb sérülés után Wéber és a Constantinescu is a csapattal tudott készülni. Reményeink szerint hamarosan Pintért is a sorainkban tudhatjuk, viszont Máris sérülése gondot jelent, miként az U19-es válogatottba behívott Vörös Barna szolgálataitól is el kell tekintenünk. A Kerületet a lehetőségei és a kerete alapján előzetesen az első háromba vártam, ugyanúgy maximális figyelmet érdemel, mint az összes többi rivális. Most nehéz volt készülni belőle, hiszen új szakvezetés került a csapat élére, éppen azért leginkább magunkkal kell törődnünk, a saját játékunkat és akaratunkat kell érvényre juttatni a pályán. Természetesen nyerni szeretnénk, hogy tarthassuk pozíciónkat a tabella élén – nyilatkozta előzetesen a fürdővárosiak szakvezetője, Ekker Attila.