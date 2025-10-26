október 26., vasárnap

Labdarúgás - Merkantil Bank Liga NB II.

2 órája

Pontvesztésként és pontszerzésként is megélhették

Címkék#Békéscsaba 1912 Előre#Merkantil Bank Liga NB II#szentlőrinc se#labdarúgás#tudósítás

Bár rövid időre két góllal is vezettek Szentlőrincen, végül be kellett érniük egyetlen ponttal a csabai labdarúgóknak. A Békéscsaba 1912 Előre csapata pontért utazott a baranyai ellenfeléhez, amit fura mérkőzésen sikerült elérnie. A többet kezdeményezőbb hazaiak mindig a legreménytelenebbnek hitt időszakokban tudtak újítani, így végül rászolgáltak az egyik pontra.

Bakulya Mihály

Az Előre számára remekül kezdődött a találkozó, hiszen szinte az első akciójából vezetést szerzett. Nehezen ocsúdtak a házigazdák, de a félidő középső szakaszában már lényegesen többet kezdeményeztek. 

Előre; labdarúgás; Nagy Gergő
Nagy Gergőék nagyot harcoltak, ennek Előre-pont lett a jutalma. Fotó: Jenei Péter

Üdítő kivétel volt a 24. percben Borsos éles lapos lövése, melyet bravúrral hárított Gyurján. A labda azonban inkább Takács kapuja előtt pattogott, aki egy minutával később Nagy Richárd 17 méteres szabadrúgását tolta léc fölé, majd a szöglet után Szolgai lövését tenyerelte ki. A 33. percben ismét a csabai hálóőr mutatott be bravúrt Kiss-Szemán közeli fejesénél. A hajrára alább hagyott a hazaiak nyomása, ezt kihasználva duplázták meg előnyüket a lilák, de az örömük nem tarthatott sokáig, hiszen a hosszabbításban gyorsan szépített is a Szentlőrinc.
A szünetről visszatérve is aktívabb volt a hazai gárda, az 52. percben még a kapuvas is a csabaiak védelmére kelt. A vendégek ettől eltekintve stabilan őrizték a három pontot érő előnyt, a nem túl magas színvonalú meccsen. A 69. percben egy csabai kontratámadás végén Daru elől mentettek becsúszva a kapu előterében. A kölcsönösen végrehajtott cserék sem igazán emelték a nívót. A Szentlőrinc helyzete annyit romlott a hajrában, hogy emberhátrányba került. Azonban mintha ez adott volna neki új lendületet. Nyomban egyenlített egy szerencsés találattal, majd a meccslabdája is megvolt, de az kimaradt. 

Az eredménnyel kapcsolatban a saját szemszögéből nézve mindkét félben maradhatott hiányérzet. 

Percről percre

  • 11. perc: Kóródi Nándor tört előre lendületesen a jobb oldalon, a tizenhatoson belülről ballal nagy gólt ragasztott a felső sarokba, 1–0.
  • 44. perc: Egy visszakészített labdát 17 méterről Zsolnai tűzött rá, a labda pedig egy védő lábán felpattanva jutott a hazai kapuba, 2–0.
  • 46. perc: Kiss-Szemán lapos beadását Tóth-Gábor tovább sarkalta Nyárihoz, aki az átvétel után ballal 7 méterről a kapu bal oldalába kanalazta a labdát, 1–2.
  • 83. perc: Adamcsek üvöltött rá a játékvezetőre, hogy sürgessen meg egy bedobást, amiért villant számára a piros lap.
  • 86. perc: Egy mélységből felívelt labdába Ambach tette bele a fejét, ami így magasan átszállt a fölöslegesen kilépő Takács kapus felett, és hulló falevélként pottyant be a gólvonal mögé, 2–2.

Jó: Kiss-Szemán, Nyári P., Nagy R., ill. Takács, Kóródi, Zsolnai.

Csató Sándor: – Félig-meddig bosszús vagyok, mert egy helyezkedési hibánkat kihasználva a hosszabbításban rúgott gólt az ellenfelünk. A második félidőben próbáltunk reagálni a felívelésekre, amik rendre veszélyt jelentettek. Bíztam benne, hogy kihúzzuk, de nem sikerült. A finis ki-ki meccset hozott, mindkét fél a győzelemre játszott és akadtak olyan lehetőségei, melyekből eldönthette volna a három pont sorsát.

Szentlőrinc SE–Békéscsaba 1912 Előre 2–2 (1–2)

NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Szentlőrinc, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Mohos Milán, Máyer Gábor).
Szentlőrinc: Gyurján M. – Szivacski, Poór, Czérna (Milovanovic, 72.), Kiss-Szemán – Décsy, Szolgai (Adamcsek, 58.) – Tollár (Samson, 46.), Nyári (Ambach, 72.), Nagy R. – Tóth-Gábor (Bőle, 68.). Vezetőedző: Waltner Róbert.
Békéscsaba: Takács – Kuzma, Viczián, Hodonicki (Csató M., 89.), Kotula (Kovács G., 58.) – Balla (Avramucz, 89.), Szabó B., Zsolnai, Nagy G. (Daru, 58.) – Borsos (Harsányi, 71.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor.
Gólszerző: Nyári (46.), Ambach (86.), ill. Kóródi (11.), Zsolnai (44.).
Sárga lap: Hodonicki (16.). Piros lap: Adamcsek (83.).

 

 

