Pontvesztésként és pontszerzésként is megélhették

Az Előre számára remekül kezdődött a találkozó, hiszen szinte az első akciójából vezetést szerzett. Nehezen ocsúdtak a házigazdák, de a félidő középső szakaszában már lényegesen többet kezdeményeztek.

Nagy Gergőék nagyot harcoltak, ennek Előre-pont lett a jutalma. Fotó: Jenei Péter

Üdítő kivétel volt a 24. percben Borsos éles lapos lövése, melyet bravúrral hárított Gyurján. A labda azonban inkább Takács kapuja előtt pattogott, aki egy minutával később Nagy Richárd 17 méteres szabadrúgását tolta léc fölé, majd a szöglet után Szolgai lövését tenyerelte ki. A 33. percben ismét a csabai hálóőr mutatott be bravúrt Kiss-Szemán közeli fejesénél. A hajrára alább hagyott a hazaiak nyomása, ezt kihasználva duplázták meg előnyüket a lilák, de az örömük nem tarthatott sokáig, hiszen a hosszabbításban gyorsan szépített is a Szentlőrinc.

A szünetről visszatérve is aktívabb volt a hazai gárda, az 52. percben még a kapuvas is a csabaiak védelmére kelt. A vendégek ettől eltekintve stabilan őrizték a három pontot érő előnyt, a nem túl magas színvonalú meccsen. A 69. percben egy csabai kontratámadás végén Daru elől mentettek becsúszva a kapu előterében. A kölcsönösen végrehajtott cserék sem igazán emelték a nívót. A Szentlőrinc helyzete annyit romlott a hajrában, hogy emberhátrányba került. Azonban mintha ez adott volna neki új lendületet. Nyomban egyenlített egy szerencsés találattal, majd a meccslabdája is megvolt, de az kimaradt.

Az eredménnyel kapcsolatban a saját szemszögéből nézve mindkét félben maradhatott hiányérzet.

Percről percre

11. perc: Kóródi Nándor tört előre lendületesen a jobb oldalon, a tizenhatoson belülről ballal nagy gólt ragasztott a felső sarokba, 1–0.

44. perc: Egy visszakészített labdát 17 méterről Zsolnai tűzött rá, a labda pedig egy védő lábán felpattanva jutott a hazai kapuba, 2–0.

46. perc: Kiss-Szemán lapos beadását Tóth-Gábor tovább sarkalta Nyárihoz, aki az átvétel után ballal 7 méterről a kapu bal oldalába kanalazta a labdát, 1–2.

83. perc: Adamcsek üvöltött rá a játékvezetőre, hogy sürgessen meg egy bedobást, amiért villant számára a piros lap.

86. perc: Egy mélységből felívelt labdába Ambach tette bele a fejét, ami így magasan átszállt a fölöslegesen kilépő Takács kapus felett, és hulló falevélként pottyant be a gólvonal mögé, 2–2.

Jó: Kiss-Szemán, Nyári P., Nagy R., ill. Takács, Kóródi, Zsolnai.