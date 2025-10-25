Alsóházi ütközet előtt az Előre labdarúgói

Az Előre feladata nem könnyű, de ezt szinten minden hétvégén, valamennyi csapat kapcsán le lehet írni, a „gladiátorok tornájának” tekinthető Merkantil Bank Ligában.

Az Előre játékosai az augusztus végi, Budafok elleni hazai meccs óta nem érezhették a győzelem ízét a bajnokságban. Fotó: Kiss Zoltán

A tabella ugyan látványosan kettészakadt a hetedik-nyolcadik csapat között, ennek ellenére a „felsőházi” együttesek sem mehetnek tutira a mezőny alsó felével szemben sem.

A baranyai kisváros képviselői idén közel sem olyan eredményesek, mint egy éve, amikor a csabaiakkal együtt kerültek fel a harmadik vonalból, ennek ellenére minden pont bravúrszámba megy, amit onnan elhoznak a riválisok. Waltner Róbert legénysége augusztus 24-ike óta nyeretlen, éppen ezért biztosan hatványozott elszántsággal küzd majd a győzelemért, mellyel megelőzhetné a tabella 12. helyén álló lila-fehéreket, akik az őszi hónapokban még szintén nem érezhették a győzelem ízét a bajnokságban.

– A tavalyi kiváló szereplés után idén a mérsékeltebben kezdte az évet az aktuális ellenfelünk, ami azért betudható annak is, hogy többnyire az élcsapatokkal kellett játszania. A Kecskemét ellen például három-egyes vezetésről veszített, ami azért is mérvadó számunkra, mert frissiben kaptunk ízelítőt a KTE képességeiről. Annyi elmondható a Szentlőrincről, hogy a korábbihoz hasonló stílus jellemzi, játékosai bátran felvállalják a párharcokat, és előszeretettel ívelik a labdát a kapu előterébe, ezekre különös hangsúlyt kell fordítanunk – hangsúlyozta Csató Sándor vezetőedző.

Az Előre részéről a hétfői mentalitásra lesz szükség

A lilák szakvezetője kitért saját csapata szereplésére és állapotára is, amely a Kecskemét elleni hétfő esti 1–1-es döntetlennel megfelelt a várakozásoknak.

– Örültünk az egyik pontnak, hiszen rendkívül képzett csapattal volt dolgunk, amely bizonyára a feljutásért harcol majd a folytatásban. A találkozó nem múlt el következmények nélkül, vannak akik azóta sem tudnak edzeni, ugyanakkor örömteli volt, hogy Daru, Kotuta és Kovács Gergő hosszabb idő után ismét pályára léphetett, és a héten már Albert is a csapattal edzett. Velük kiegészülve megnőttek a variációs lehetőségeink, aminek lehet jelentősége Szentlőrincen. Szeretnénk fegyelmezetten védekezni, ahogy a KTE ellen is tettük az első félidőben. Ha ez rendben lesz, és bátor játékkal tudunk kirukkolni, akkor ezekből biztosan tudunk tőkét kovácsolni magunknak, bár az áhított pontszerzés érdekében az adódó lehetőségeinkkel is tudnunk kell élnünk – fűzte hozzá a szakember.

A vasárnap 13 órakor kezdődő bajnoki mérkőzést Sipos Tamás vezeti, akinek Mohos Milán és Máyer Gábor asszisztensek segítik a munkáját.