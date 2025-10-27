október 27., hétfő

Szabina névnap

10°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Védőként lőtt gólt a Fradinak Szenti Zoltán

Címkék#Pásztor József#Csató Sándor#Szenti Zoltán#Ferencváros#Békéscsaba

Pályafutása során számtalan emlékezetes találkozót vívott Szenti Zoltán lila-fehér színekben. A Békéscsabai Előre védője tagja volt az 1998-ban Magyar Népköztársasági Kupát nyert csapatnak és az 1994-ben bronzérmes gárdának is. A 64 éves edzőt most a Ferencváros ellen megvívott mérkőzéseiről kérdeztük.

Gajdács Pál

– Jó emlékeim vannak az Előre csapatával a Ferencváros ellen játszott mérkőzéseiről, abban az időben nyertünk ellenük öt kettőre, három nullára, kettő nullára is – sorolta Szenti Zoltán

Előre, szenti-zoltan, Ferencváros, Magyar Kupa
Szenti Zoltán (a kép bal szélén), az Előre korábbi ikonja, egy tavalyi találkozón a Békéscsaba korábbi játékosaival, Pásztor Józseffel, Csató Sándorral, Kerekes Attilával, és Királyvári Károllyal
Fotó: G. P.

Az Előre sokszor megfricskázta a Ferencvárost

Az 1988. október 1-jén az Üllői úton a Népsport szerint 10 ezer néző előtt lejátszott találkozót 2–0-ra megnyerte a Békéscsaba, az első gólt a lilák jobb oldali védője, az NB I.-ben 227 mérkőzésen pályára lépő Szenti Zoltán szerezte a 19. percben (a másodikat a válogatott Szekeres József a 79. percben). 

– Bár régen volt, de előttem van a gólom: a székház, a Springer szobor felőli kapunál jutottunk szabadrúgáshoz és a sorfal, illetve a kapus, Józsa Miklós mellett rúgtam be a labdát a hálóba. Volt egy egy egyes mérkőzésünk is, amikor egy nullás vezetésünknél Mracskó Misi – szerintem – a gólvonal előtt fejelte ki a labdát, de a játékvezető megadta a gólt. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Szenti szerint a neves ellenfelekkel szemben valahogy másabb mentalitással készültek. 

– Igaz, az akkori csapatunkban száz százalékosan nyerő típusú játékosok futballoztak. Az Előre akkor is meg tudta verni a Fradit, amikor alacsonyabb osztályban játszott, így 2019-ben a Magyar Kupában is Békéscsabán, amikor kettő nullára győzött a csapat – mondta.

– Az egy jó dolog, hogy a Ferencváros otthonában lép pályára az Előre. Nem lesz egyszerű a szerdai mérkőzésen, mert a Ferencváros egy nagyon erős gárda, de most tényleg teher nélkül lehet futballozni 

– beszélt a szerdai összecsapásról a Békéscsaba egykori ikonja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu