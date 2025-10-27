Védőként lőtt gólt a Fradinak Szenti Zoltán

– Jó emlékeim vannak az Előre csapatával a Ferencváros ellen játszott mérkőzéseiről, abban az időben nyertünk ellenük öt kettőre, három nullára, kettő nullára is – sorolta Szenti Zoltán.

Szenti Zoltán (a kép bal szélén), az Előre korábbi ikonja, egy tavalyi találkozón a Békéscsaba korábbi játékosaival, Pásztor Józseffel, Csató Sándorral, Kerekes Attilával, és Királyvári Károllyal

Fotó: G. P.

Az Előre sokszor megfricskázta a Ferencvárost

Az 1988. október 1-jén az Üllői úton a Népsport szerint 10 ezer néző előtt lejátszott találkozót 2–0-ra megnyerte a Békéscsaba, az első gólt a lilák jobb oldali védője, az NB I.-ben 227 mérkőzésen pályára lépő Szenti Zoltán szerezte a 19. percben (a másodikat a válogatott Szekeres József a 79. percben).

– Bár régen volt, de előttem van a gólom: a székház, a Springer szobor felőli kapunál jutottunk szabadrúgáshoz és a sorfal, illetve a kapus, Józsa Miklós mellett rúgtam be a labdát a hálóba. Volt egy egy egyes mérkőzésünk is, amikor egy nullás vezetésünknél Mracskó Misi – szerintem – a gólvonal előtt fejelte ki a labdát, de a játékvezető megadta a gólt.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Szenti szerint a neves ellenfelekkel szemben valahogy másabb mentalitással készültek.

– Igaz, az akkori csapatunkban száz százalékosan nyerő típusú játékosok futballoztak. Az Előre akkor is meg tudta verni a Fradit, amikor alacsonyabb osztályban játszott, így 2019-ben a Magyar Kupában is Békéscsabán, amikor kettő nullára győzött a csapat – mondta.

– Az egy jó dolog, hogy a Ferencváros otthonában lép pályára az Előre. Nem lesz egyszerű a szerdai mérkőzésen, mert a Ferencváros egy nagyon erős gárda, de most tényleg teher nélkül lehet futballozni

– beszélt a szerdai összecsapásról a Békéscsaba egykori ikonja.