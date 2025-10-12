A finisben egalizáltak az előrés fiatalok - galériával

Az Előre kezdettől igyekezett nem kinyílni hátul, és minél többet birtokolni a labdát.

A Előre fiataljai nagyot küzdöttek a szegediekkel, így végül a döntetlen igazságos eredménynek tekinthető. Fotó: Dinya Magdolna

Ennek egy küzdelmes, jó iramú első félidő lett a hozománya, melynek során háromszor is megszerezhette volna a vezetést a hazai csapat, de valamennyi esetben rossz döntést hoztak a játékosai. A második játékrészt a látogatók kezdték eredményesebben. Az 55. percben egy bal oldali centerezés a menteni igyekvő Harmati lábáról perdült saját kapujába, 0–1. A folytatásban változatos meccset láthatott a publikum. Mindkét oldalon akadtak nagy lehetőségek, a vendégek még büntetőből sem tudtak betalálni. A végjátékra fokozta a nyomást az Előre, Oláh Ákos révén a 89. percben egyenlíteni is tudott (1–1), a győztes találat pedig Pelles lábában maradt. A 93. percben Pusztai kiállítása vetett véget a meccs érdemi részének, aki visszahúzás miatt megkapta a második sárga lapját.

Jó: Schrenck, Oláh Á., Bacsa, Balla, ill. Illés, Nagy Dániel, Papp Á.

Balog Zsolt: – Izgalmas, jó iramú mérkőzést játszottunk. Nagyot küzdöttünk az egy pontért, a végén pedig még meccslabdánk is adódott, de sajnos nem tudtunk élni vele.