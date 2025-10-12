42 perce
A finisben egalizáltak az előrés fiatalok - galériával
Az NB III.-as labdarúgó-bajnokság 11. játéknapján az első döntetlenjét érte el a békéscsabai együttes. Az Előre II. gárdája a Szeged második számú alakulata ellen hátrányból tudott egyenlíteni a vasárnapi hazai találkozó finisében. A megszerzett ponttal egyet a tabellán is előreléptek a lilák.
Az Előre kezdettől igyekezett nem kinyílni hátul, és minél többet birtokolni a labdát.
Ennek egy küzdelmes, jó iramú első félidő lett a hozománya, melynek során háromszor is megszerezhette volna a vezetést a hazai csapat, de valamennyi esetben rossz döntést hoztak a játékosai. A második játékrészt a látogatók kezdték eredményesebben. Az 55. percben egy bal oldali centerezés a menteni igyekvő Harmati lábáról perdült saját kapujába, 0–1. A folytatásban változatos meccset láthatott a publikum. Mindkét oldalon akadtak nagy lehetőségek, a vendégek még büntetőből sem tudtak betalálni. A végjátékra fokozta a nyomást az Előre, Oláh Ákos révén a 89. percben egyenlíteni is tudott (1–1), a győztes találat pedig Pelles lábában maradt. A 93. percben Pusztai kiállítása vetett véget a meccs érdemi részének, aki visszahúzás miatt megkapta a második sárga lapját.
Jó: Schrenck, Oláh Á., Bacsa, Balla, ill. Illés, Nagy Dániel, Papp Á.
Balog Zsolt: – Izgalmas, jó iramú mérkőzést játszottunk. Nagyot küzdöttünk az egy pontért, a végén pedig még meccslabdánk is adódott, de sajnos nem tudtunk élni vele.
Békéscsaba 1912 Előre II.–Szeged-Csanád GAFotók: Dinya Magdolna
Békéscsaba 1912 Előre II.–Szeged-Csanád GA II. 1–1 (0–0)
NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Kása Tibor (Dudás Vilmos, Pálinkás Donát Ferenc).
Békéscsaba II.: Schrenck – Komáromi (Ilyés B.), Bacsa, Harmati, Avramucz, Igricz (Kurai), Maronyay (Német G.), Balla, Pelles, Pusztai, Oláh Á. Vezetőedző: Balog Zsolt.
Szeged II.: Illés – Sztankó, Gera (Holló), Nagy D., Budai (Borbás), Deák, Árva, Papp Á. (Örödög), Tóth N. (Ilyés H.), Dudás, Nagy D. Vezetőedző: Bilic Igor.
Gólszerző: Oláh Á. (89.), ill. Harmati (55. – öngól). Kiállítva: Pusztai (93.).
További eredmények: Hódmezővásárhely–Bp. Honvéd II. 1–0, ESMTK–BKV Előre 4–0, Dabas–Vasas II. 1–1, Csepel–Dunaharaszti 6–1, Monor–Martfű 5–0, Tiszaföldvár–Szegedi VSE 1–4.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!