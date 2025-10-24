Gálázott az Előre NKSE az újonc ellen

Három vesztes mérkőzés után javítani szeretett volna az Előre NKSE csapata az újonc pécsiek ellen.

Baráth Berta (jobbról a második) kilenc góljával nagy szerepet vállalt az Előre NKSE sikeréből

Fotó: Archív fotó: Kiss Zoltán

A második félidőben már erődemonstrációt tartott az Előre

Bár az első gólt a baranyaiak lőtték, a később a meccs legeredményesebb játékosaként 9 gólig jutó Baráth Berta két perc alatt szerzett három találatával már a Békéscsaba vezetett. Ennél jobban azonban csak az első félidő hajrájában tudott ellépni a lila-fehér együttes, amikor Kiss-Walfisch Mercédesz duplájával öt gólosra nőtt a különbség, ami meg is maradt a szünetig.

Álomszerűen folytatta a mérkőzést a Békéscsaba, bő tíz perc alatt megduplázta előnyét, a játékrész felénél pedig már 13 gól volt a két gárda között. A pécsiek mély hullámvölgybe kerültek, csak ritkán találtak be Németh Kata, illetve az őt váltó Balog Judit kapujába. Gáláztak a csabai lányok, s valóban egy közönségszórakoztató mérkőzést játszottak. Jó és eredményes játékkal szakították meg a rossz sorozatukat, járt a vastaps Marosán György csapatának!

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Pécsi TE-PEAC 36–25 (15–10)

NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba, 400 néző. V.: Dr. Bercza, Dr. Kis A.

Békéscsaba: Németh K. – Varga H. 3, Baráth 9 (1), Borbély 3 (1), Ilic 4, Kukely K. 4, Bencsik 2. Csere: Balog J. (kapus), Aranyi 3, Giricz L. 2, Kiss-Walfisch 3 (1), Gerencsér 2, Vida, Deme 1. Vezetőedző: Marosán György. A Pécs legjobb dobói: Kovács L. 4 (1), Mórel, Hengl 4-4.

Kiállítások: 2, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 3/2.