október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

48 perce

Gálázott az Előre NKSE az újonc ellen

Címkék#kézilabda#csapat#Előre NKSE#meccs#Békéscsaba

Három vereség zsinórban, ezt a sorozatot igyekezett megszakítani a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE NB I. B-s kézilabda-csapata pénteken a Pécsi TE-PEAC ellen. A második félidei lehengerlő játékával végül célt ért az Előre és nagy különbséggel verte baranyai vendégét.

Gajdács Pál

Három vesztes mérkőzés után javítani szeretett volna az Előre NKSE csapata az újonc pécsiek ellen. 

Előre
Baráth Berta (jobbról a második) kilenc góljával nagy szerepet vállalt az Előre NKSE sikeréből
Fotó: Archív fotó: Kiss Zoltán

A második félidőben már erődemonstrációt tartott az Előre

Bár az első gólt a baranyaiak lőtték, a később a meccs legeredményesebb játékosaként 9 gólig jutó Baráth Berta két perc alatt szerzett három találatával már a Békéscsaba vezetett. Ennél jobban azonban csak az első félidő hajrájában tudott ellépni a lila-fehér együttes, amikor Kiss-Walfisch Mercédesz duplájával öt gólosra nőtt a különbség, ami meg is maradt a szünetig. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Álomszerűen folytatta a mérkőzést a Békéscsaba, bő tíz perc alatt megduplázta előnyét, a játékrész felénél pedig már 13 gól volt a két gárda között. A pécsiek mély hullámvölgybe kerültek, csak ritkán találtak be Németh Kata, illetve az őt váltó Balog Judit kapujába. Gáláztak a csabai lányok, s valóban egy közönségszórakoztató mérkőzést játszottak. Jó és eredményes játékkal szakították meg a rossz sorozatukat, járt a vastaps Marosán György csapatának!

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Pécsi TE-PEAC 36–25 (15–10)

NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba, 400 néző. V.: Dr. Bercza, Dr. Kis A.

Békéscsaba: Németh K. – Varga H. 3, Baráth 9 (1), Borbély 3 (1), Ilic 4, Kukely K. 4, Bencsik 2. Csere: Balog J. (kapus), Aranyi 3, Giricz L. 2, Kiss-Walfisch 3 (1), Gerencsér 2, Vida, Deme 1. Vezetőedző: Marosán György. A Pécs legjobb dobói: Kovács L. 4 (1), Mórel, Hengl 4-4.

Kiállítások: 2, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 3/2. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu