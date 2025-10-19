október 19., vasárnap

Labdarúgás - NB III.

1 órája

Bravúros békéscsabai pontszerzés

Az NB III.-es labdarúgó-bajnokság vasárnapi 12. fordulójában egy potenciális éremvárományos fogadta a békéscsabai csapatot. A vasárnapi mérkőzés nem igazolta, hogy az ESMTK és az Előre II. más célokért küzd idén.

Bakulya Mihály

 Az Előre nagyot küzdött és ezért bravúr pont lett a jutalma.

Az Előre játékosai nagyot küzdöttek a fővárosban, de elmaradt a jutalom. Fotó: Kiss Zoltán

Önfeláldozóan játszott az Előre

Az Előre II. szervezetten védekezéssel nehezítette az offenzív házigazdák dolgát és időnként kontrákból veszélyeztetett. Az ESMTK a 28. percben törte fel a lilák hátsó alakzatát, amikor Száhl révén megszerezte a vezetést, 1–0. A folytatásban bátrabb játékra tértek át a csabaiak, és ennek jutalmaként a szünet előtt Vólent jóvoltából az egyenlítés is összejött számukra, 1–1.
A második félidőben stabilizálta a középpályát az Előre, sikerült megszűrnie a hazaiak próbálkozásait, illetve önfeláldozó játékkal óvta meg a saját kapuját. Időnként pedig gyors átmenetekkel hozta zavarba a fellazuló ESMTK védelmét, gól azonban nem született egyik oldalon sem, a pontosztozkodás reális eredmény.

Jó: Száhl, Zsemlye, Kutsera, ill. Schrenck, Bacsa, Mágocsi, Vólent, Harmati.

Balog Zsolt: – Igazi csapatként küzdve sikerült pontot rabolnunk a fővárosból. Lábunkban volt a győzelem is, bár a hazaiaknak is megvolt az esélyük arra, hogy eldöntsék, így reális eredmény született.

Erzsébeti SMTK–Békéscsaba 1912 Előre II. 1–1 (1–1)
NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 200 néző. Vezette: Laki Fülöp (Perák András, Berkes Keve Boldizsár).
ESMTK: Bencze – Puskás G. (Gincsai), Molnár R., Zsemlye, Száhl, Kovács B., Kutsera, Molnár J. (Desnica), Soós B. (Ladányi) Kern, Burzi (Horváth R.). Vezetőedző: Turi Zoltán.
Békéscsaba II.: Schrenck – Komáromi (Ilyés B.), Bacsa, Harmati, Papp Zs., Molnár M. (Igricz), Maronyay, Mágocsi, Kurai (Brecska), Oláh Á., Vólent (Dávid). Vezetőedző: Balog Zsolt.
Gólszerző: Száhl (28.), ill. Vólent (43.).

 

 

